Борщ як розкіш? В Україні різко злетіли ціни на два популярних продукти

Розповідаємо, на які продукти підскочили раптово ціни та чому це сталося

В основному ціни зросли саме на імпортну продукцію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку тижня (з 30 травня) ціни на основний інгредієнт українського борщу – буряк, а також цибулю різко зросли. Загалом стосується це імпортної продукції з Польщі.

Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.

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Так, буряк сьогодні продають по 18-25 грн/кг, що в середньому на 38% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. Таким чином, за тиждень ця продукція стала дорожчою в середньому на 30%.

Причинами стрімкого підвищення цін як буряка, так і цибулі експерти називають:

здорожчання пального, а відповідно і логістики;

істотне скорочення пропозицій цих позицій, запаси вже майже вичерпані;

активний попит з боку споживачів;

продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, тимчасово окупована.

Що буде з цінами у липні?

Російсько-українська війна шкодить не лише нам, а й усьому світу. Вже в липні люди в різних країнах відчують неабияке зростання цін на продовольство, зокрема і на зерно.

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За словами президента України Володимира Зеленського, нині в країні знаходяться 22 млн тонн зерна, які ми не можемо направити туди, де вони необхідні.

У багатьох країнах закінчуються минулорічні запаси, і якщо не приїдуть нові поставки, це може призвести до злиднів у бідних верствах населення, а також до того, що середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень.

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