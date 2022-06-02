Борщ як розкіш? В Україні різко злетіли ціни на два популярних продукти

З початку тижня (з 30 травня) ціни на основний інгредієнт українського борщу – буряк, а також цибулю різко зросли. Загалом стосується це імпортної продукції з Польщі.
Про це повідомили аналітики порталу East-fruit.
Так, буряк сьогодні продають по 18-25 грн/кг, що в середньому на 38% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. Таким чином, за тиждень ця продукція стала дорожчою в середньому на 30%.
Причинами стрімкого підвищення цін як буряка, так і цибулі експерти називають:
- здорожчання пального, а відповідно і логістики;
- істотне скорочення пропозицій цих позицій, запаси вже майже вичерпані;
- активний попит з боку споживачів;
- продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, тимчасово окупована.
Що буде з цінами у липні?
Російсько-українська війна шкодить не лише нам, а й усьому світу. Вже в липні люди в різних країнах відчують неабияке зростання цін на продовольство, зокрема і на зерно.
За словами президента України Володимира Зеленського, нині в країні знаходяться 22 млн тонн зерна, які ми не можемо направити туди, де вони необхідні.
У багатьох країнах закінчуються минулорічні запаси, і якщо не приїдуть нові поставки, це може призвести до злиднів у бідних верствах населення, а також до того, що середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень.
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