Паніка на ринку? Чому українцям рекомендують приберегти готівку

Українцям рекомендують не тратити готівку та не панікувати

Міністр фінансів розповів, як втримати економіку в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців закликають розраховуватися банківськими картками там, де це зараз можливо. У такий спосіб хочуть зміцнити економіку країни.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час всеукраїнського телемарафону.

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Він зазначив, що українцям потрібно не панікувати, з огляду на курс валют. Варто не скуповувати долари, а підтримати гривню.

Найкращим виходом у цій ситуації є безготівковий розрахунок за покупки.

Марченко переконаний, що економіка України вистоїть. Чимало країн світу надають фінансову підтримку країні в стані війни, тож в Україну заходять інвестиції.

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Підтримка від банків

До збалансування роботи економіки в країні долучаються й банківські установи. Зокрема, ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб.

Вони почали діяти з 1 березня. Клієнтів автоматично перевели на цей режим.

Нацбанк України також зупинив будь-які операції з російським і білоруським рублем. Мовиться й про валютні операції з рублями, а також про осіб, які мають бізнес у Росії чи Білорусі.

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Раніше ми писали про те, що в Україні остаточно ліквідували Сбербанк та інші російські банки.