Без кордонів та грошей: як українцям безкоштовно відправити посилку з Польщі, Німеччини і Чехії

Скористатися можливістю безкоштовної відправки посилок за кордон можекожен українець

Сервісів для відправки посилок за кордон існує чимало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території України мільйонам українців довелося покинути рідну країну, домівки, виїхавши до здебільшого сусідніх країн, таких як: Польща, Німеччина, Угорщина, Молдова тощо. В багатьох, у звʼязку з цим, виникає питання: як зекономити на відправці необхідних речей в Україну.

"Сьогодні" розповість вам про закордонні сервіси, що надають таку можливість, а також згадає й інші популярні служби доставки.

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Розпочнемо із сервісів у Польщі, адже саме туди виїхала найбільша кількість українських переселенців. Так, за даними visitukraine, державний оператор країни, подібний до нашої "Укрпошти", Poczta Polska запровадив акцію безкоштовної пересилки пакунків за умови:

до 20 кг відправки в Україну;

вміст вказується як "Гуманітарний вантаж";

вартість в межах 100 євро (1 на людину).

Більше деталей можна прочитати на їхньому сайті.

Також у Польщі працюють два поширені оператори Meest та InPost.

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Сервіси у Німеччині

В Німеччині найбільш популярний сервіс, що спеціалізується на доставлянні міжнародних посилок, є Deutsche Post, акціонером якого є сама держава.

Якщо говорити саме про відправлення в Україну, то компанія не здійснює їх страхування, але обіцяє зробити все можливе, щоб посилка була доставлена.

Служби доставки у Чехії

Česká pošta – національний оператор поштових відправлень країни з 1 березня оголосив про безкоштовність відправки для українських біженців посилок до українських адресатів.

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Сервіси у Молдові

У Кишиневі, Бєльцях, Оргєєві, Каушанах, Комраті, Кагулі, Фалешти, Флорешти та Єдинцях відкрила відділення наша "Нова Пошта" (список відділень можна знайти на їхньому сайті).

Спільно з громадськими організаціями Молдови вона займається і централізованими відправленнями гуманітарної допомоги (на центри її прийому в Україні) безкоштовно, і працює з приватними посилками/листами.

Послуга для переселенців

Переселенці у відділеннях "Нової пошти" можуть отримати свої виплати від Світової продовольчої програми ООН.

Для цього при оформленні допомоги онлайн вам потрібно буде вказати спосіб отримання "Нова пошта" і після цього на ваш телефон прийде спеціальний код. З ним потрібно прийти до найближчого відділення та виконати такі кроки:

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що засвідчує особу.

Якщо у вас щось не вийшло, можете звернутися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном – 080030771.

"Сьогодні" раніше писали, як клієнтка "Нової пошти" не змогла отримати посилку через неправильно обраний термінал, і розповідали, яке послання залишила компанія своїм клієнтам у чеках.