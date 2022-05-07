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"Нова пошта" залишила клієнтам несподіване послання (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 травня, 10:22
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"Нова пошта" розповіла, що вона робить непомітно для своїх клієнтів
"Нова пошта" здивувала клієнта незвичайним чеком
"Нова пошта" здивувала клієнта незвичайним чеком / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнт "Нової пошти" показав креативну та патріотичну назву на чеку і подякував компанії за креатив.

Фотографію свого чеку чоловік виклав у соціальні мережі.

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Наприкінця стрічки "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам "вислів дня" і на цей раз він виглядав так: "Где вы были 8 лет назад? – Їли дітей".

У "Новій пошті відреагували на це кумедне фото і не стали заперечувати, що це правда.

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"Ми робили й робимо все, що від нас залежить, іноді непомітно, але продуктивно, головне, що задля людей. Як то кажуть: "сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб навчитися танцювати під дощем", – відповіли представники компанії.

Послуга "Нової пошти" для переселенців

Тепер ВПО можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН прямо у відділеннях компанії.

Для цього необхідно обрати спосіб отримання "Нова пошта" під час оформлення фінансової допомоги. Після цього вам прийде код із яким потрібно:

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  • прийти до відділення;
  • сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;
  • назвати цей код;
  • показати документ, що посвідчує особу.

Якщо у вас щось не вийшло чи залишились інші питання, звертайтесь на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.

Раніше "Сьогодні" писали, чому клієнтку обурила посилка від "Нової пошти" і розповідали, яку послугу поштовий оператор запустив для українців, які перебувають у Європі.

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