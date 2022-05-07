"Нова пошта" залишила клієнтам несподіване послання (фото)

Клієнт "Нової пошти" показав креативну та патріотичну назву на чеку і подякував компанії за креатив.
Фотографію свого чеку чоловік виклав у соціальні мережі.
Наприкінця стрічки "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам "вислів дня" і на цей раз він виглядав так: "Где вы были 8 лет назад? – Їли дітей".
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У "Новій пошті відреагували на це кумедне фото і не стали заперечувати, що це правда.
"Ми робили й робимо все, що від нас залежить, іноді непомітно, але продуктивно, головне, що задля людей. Як то кажуть: "сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб навчитися танцювати під дощем", – відповіли представники компанії.
Послуга "Нової пошти" для переселенців
Тепер ВПО можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН прямо у відділеннях компанії.
Для цього необхідно обрати спосіб отримання "Нова пошта" під час оформлення фінансової допомоги. Після цього вам прийде код із яким потрібно:
- прийти до відділення;
- сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;
- назвати цей код;
- показати документ, що посвідчує особу.
Якщо у вас щось не вийшло чи залишились інші питання, звертайтесь на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.
Раніше "Сьогодні" писали, чому клієнтку обурила посилка від "Нової пошти" і розповідали, яку послугу поштовий оператор запустив для українців, які перебувають у Європі.