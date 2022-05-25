Клієнтка "Нової пошти" не змогла отримати посилку через термінал – що сталося

Розповідаємо, як компанія запропонувала клієнтці вирішити проблему

"Нова пошта" не змогла видати послику клієнту / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнти "Нової пошти" поскаржилися на проблеми із отриманням посилки і поверненням коштів.

Про це користувачка написала відгук на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

За словами жінки, до них прийшла посилка, яку вони спробували оплатити на відділенні.

"Термінал повідомив, про необхідність звернутись в центр верифікації. За 40хв очікування виявилось, що по терміналу Райффайзена такі суми не проводяться!", – йдеться у відгуку.

Кошти зарезервували і це відображалося, як успішна операція у застосунку онлайн-банкінгу, а досить коштовна посилка залишилась лежати на поличці. Працівники запевнили отримувачів, що вирішать проблему до наступного дня.

Реклама

Врешті було вирішено написати заяву на повернення коштів, які обіцяли повернути через декілька днів.

"На ділі ж заявка тільки розглядалась кілька днів, а її результат, увага – повернення коштів до 30-ти днів", – пише дівчина.

За умовами виробника, посилка має поїхати назад по завершенню терміну її зберігання на відділенні.

Реклама

Клієнтка наголошує, що працівник через свою некомпетентність, провів оплату не по тому терміналу, по якому мав, а керівник відділення не зміг виправити ситуацію.

У результаті жінка не змогла отримати дуже важливу посилку і їй доведеться чекати на повернення коштів.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і заявили, що термін повернення коштів залежить від банку.

"Розумієм Вас, але без проведення оплати – видати вантаж можливості немає. А оскільки відправник замовив послугу автоповернення, то 27.05.2022 року посилка буде повернута", – написали жінці.

Співробітники перепросили за незручності і розповіли, що зробили все можливе зі свого боку, а далі термін зарахування коштів залежить від банку.

"Нова пошта" запустила послугу для переселенців

Тепер вимушено переміщені особи можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях компанії.

Для цього необхідно обрати спосіб отримання допомоги "Нова пошта", під час оформлення заявки на ці виплати.

Далі має прийти код, з яким потрібно:

прийти до відділення;

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що посвідчує особу.

Якщо у вас щось не вийшло, можна звернутися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за допомогою, за телефоном – 080030771.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нова пошта" змінює деякі тарифи і розповідали, яке послання компанія залишила своїм клієнтам.