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Клієнтка "Нової пошти" не змогла отримати посилку через термінал – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 11:57
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Розповідаємо, як компанія запропонувала клієнтці вирішити проблему
"Нова пошта" не змогла видати послику клієнту
"Нова пошта" не змогла видати послику клієнту / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнти "Нової пошти" поскаржилися на проблеми із отриманням посилки і поверненням коштів.

Про це користувачка написала відгук на своїй сторінці у Facebook.

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За словами жінки, до них прийшла посилка, яку вони спробували оплатити на відділенні.

"Термінал повідомив, про необхідність звернутись в центр верифікації. За 40хв очікування виявилось, що по терміналу Райффайзена такі суми не проводяться!", – йдеться у відгуку.

Кошти зарезервували і це відображалося, як успішна операція у застосунку онлайн-банкінгу, а досить коштовна посилка залишилась лежати на поличці. Працівники запевнили отримувачів, що вирішать проблему до наступного дня.

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Врешті було вирішено написати заяву на повернення коштів, які обіцяли повернути через декілька днів.

"На ділі ж заявка тільки розглядалась кілька днів, а її результат, увага – повернення коштів до 30-ти днів", – пише дівчина.

За умовами виробника, посилка має поїхати назад по завершенню терміну її зберігання на відділенні.

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Клієнтка наголошує, що працівник через свою некомпетентність, провів оплату не по тому терміналу, по якому мав, а керівник відділення не зміг виправити ситуацію.

У результаті жінка не змогла отримати дуже важливу посилку і їй доведеться чекати на повернення коштів.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і заявили, що термін повернення коштів залежить від банку.

"Розумієм Вас, але без проведення оплати – видати вантаж можливості немає. А оскільки відправник замовив послугу автоповернення, то 27.05.2022 року посилка буде повернута", – написали жінці.

Співробітники перепросили за незручності і розповіли, що зробили все можливе зі свого боку, а далі термін зарахування коштів залежить від банку.

"Нова пошта" запустила послугу для переселенців

Тепер вимушено переміщені особи можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях компанії.

Для цього необхідно обрати спосіб отримання допомоги "Нова пошта", під час оформлення заявки на ці виплати.

Далі має прийти код, з яким потрібно:

  • прийти до відділення;
  • сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;
  • назвати цей код;
  • показати документ, що посвідчує особу.

Якщо у вас щось не вийшло, можна звернутися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за допомогою, за телефоном – 080030771.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нова пошта" змінює деякі тарифи і розповідали, яке послання компанія залишила своїм клієнтам.

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