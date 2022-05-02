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Банка у Monobank: для чого вона потрібна і як її створити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 15:40
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Розповідаємо, що таке Банка у Monobank, і як правильно користуватись цим сервісом
Як користуватися Банкою у Monobank
Як користуватися Банкою у Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Monobank має сервіс, який дозволяє накопичувати кошти. Банка має свої особливості та досить широкі можливості.

"Сьогодні" розкаже про них, а також пояснить, як створити Банку у Monobank.

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Які можливості сервісу

Основна ідея сервісу – зібрати кошти на будь-яку потребу, мрію. Загалом це віртуальна скарбничка. Застосунок дозволяє дати Банці ім'я і прикріпити до неї картинку. Крім того, сервіс дозволяє робити таке:

  • залучити до збору коштів інших клієнтів банку, наприклад, родичів. Тобто є можливість накопичувати кошти не лише власним коштом;
  • відкрити Банку можна у трьох валютах – гривні, доларах євро, хоча й найвигіднішою буде національна валюта, оскільки відсотки за відкриття такого депозиту будуть найвищими;
  • бажану суму можна визначити при створенні Банки, однак її можна і не обмежувати. Гроші можна знімати в будь-який момент.

Як створити Банку

Потрібно зайти у застосунок Monobank і там зробити такі кроки:

  • клацнути на пункт "Банка", щоб перейти до базових налаштувань;
  • клацнути на кнопку "Створити";
  • ввести назву цілі, на яку ви хочете накопичити гроші, а також обрати валюту;
  • визначити суму, яку хочете зібрати (але цей момент можна пропустити).

Згодом до Банки можна вносити зміни – додавати картинку, опис, змінювати ім'я та бажану суму.

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Як поповнювати Банку

Робити це можна індивідуально. У меню вашої Банки потрібно натиснути "Поповнити", і з будь-якої картки цього банку внести бажану суму у будь-якій валюті. Вона конвертуватиметься у валюту Банки автоматично згідно з актуальним курсом.

Однак процес можна і автоматизувати. Списування грошей на Банку з картки може проходити такими способами:

  • залишок на рахунку буде округлюватися;
  • списуватиметься відсоток від витрат;
  • з певною періодичністю списуватимуться кошти із обраної картки.

"Якщо встановлений залишок до 100 гривень, округлення працює таким чином: припустимо, що в кінці дня на вашій карті залишилося 990 гривень, в результаті 90 гривень буде переведено на скарбничку",пояснюють на ресурсі MonobankInfo.

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Також доступне спільне накопичення.

"Для спільного накопичення створюється окрема Банка і запрошуються користувачі (номера обов'язково повинні бути внесені в телефонну книгу, а на клієнта оформлена карта Monobank). Спільне накопичення є і по посиланню – ви можете вказати посилання в соціальних мережах або відправити її в особистому повідомленні іншому користувачеві", – йдеться у повідомленні.

Коли необхідна сума зібрана, можна переказати гроші на картку. Якщо гроші потрібно зняти достроково, то можна обрати функцію "Розбити банку". Однак в такому випадку відсотки не нараховуватимуться.

Як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії

Раніше ми розповідали, що сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську картку. Наприклад:

  • перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;
  • за допомогою картки Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.

"Сьогодні" також писали, як клієнтка Monobank раптово втратила усі заощадження, і що стане доступним для українців у застосунку Monobank вже зовсім скоро.

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