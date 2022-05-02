Банка в Monobank: для чего она нужна и как ее создать

Рассказываем, что такое Банка в Monobank, и как правильно пользоваться этим сервисом

Как пользоваться Банкой в Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Monobank имеет сервис, позволяющий накапливать средства. Банка имеет свои особенности и достаточно широкие возможности.

"Сегодня" расскажет о них, а также объяснит, как создать Банку в Monobank.

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Какие возможности сервиса

Основная идея сервиса – собрать средства на любую нужду, мечту. В общем это виртуальная копилка. Приложение позволяет дать Банке имя и прикрепить к ней картинку. Кроме того, сервис позволяет делать следующее:

привлечь к сбору средств других клиентов банка, например родственников. То есть есть возможность накапливать средства не только за свой счет;

открыть Банку можно в трех валютах – гривне, долларах евро, хотя и выгодной будет национальная валюта, поскольку проценты за открытие такого депозита будут самыми высокими;

желаемую сумму можно определить при создании Банки, однако ее можно и не ограничивать. Деньги можно снимать в любое время.

Как создать Банку

Нужно зайти в приложение Monobank и там сделать следующие шаги:

щелкнуть на пункт "Банка", чтобы перейти к базовым настройкам;

щелкнуть на кнопку "Создать";

ввести название цели, на которую вы хотите накопить деньги, а также выбрать валюту;

определить сумму, которую хотите собрать (но этот момент можно упустить).

Впоследствии в Банку можно вносить изменения – добавлять картинку, описание, изменять имя и желаемую сумму.

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Как пополнять Банку

Делать это можно индивидуально. В меню вашей Банки нужно нажать "Пополнить", и с любой карты этого банка внести желаемую сумму в любой валюте. Она будет конвертироваться в валюту Банки автоматически в соответствии с актуальным курсом.

Однако процесс можно и автоматизировать. Списывание денег на Банку с карты может проходить следующими способами:

остаток на счете будет округляться;

будет списываться процент от расходов;

с определенной периодичностью будут списываться средства с выбранной карты.

"Если установлен остаток до 100 гривен, округление работает таким образом: предположим, что в конце дня на вашей карте осталось 990 гривен, в результате 90 гривен будет переведено в копилку", – объясняют на ресурсе MonobankInfo.

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Также доступно совместное скопление.

"Для совместного накопления создается отдельная Банка и приглашаются пользователи (номера обязательно должны быть внесены в телефонную книгу, а на клиента оформлена карта Monobank). Совместное накопление есть и по ссылке – вы можете указать ссылку в социальных сетях или отправить ее в личном сообщении другому пользователю", – говорится в сообщении.

Когда необходимая сумма собрана, можно перевести деньги на карту. Если деньги нужно снять досрочно, можно выбрать функцию "Разбить банку". Однако в таком случае проценты не будут начисляться.

Как снять деньги со счета Monobank без комиссии

Ранее мы рассказывали, что сам Monobank не позволяет это сделать, однако способы существуют. Для этого нужно использовать другую банковскую карту. Например:

перевести средства со счета Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. В этом случае комиссия за перевод не взимается;

с помощью карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако для этого способа есть ограничение: бесплатно доступны только 3 такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. Затем комиссия составит от 1 до 2% от суммы сделки.

"Сегодня" также писали, как клиентка Monobank внезапно потеряла все сбережения, и что станет доступным для украинцев в приложении Monobank уже совсем скоро.