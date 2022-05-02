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Клиентов Monobank ждет серьезное обновление – Гороховский показал новинку (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 13:50
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Рассказываем, что станет доступно украинцам в приложении Monobank уже совсем скоро
Клиенты Monobank скоро увидят обновление приложения
Клиенты Monobank скоро увидят обновление приложения / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Monobank готовится к запуску новой версии мобильного приложения, которая проходит бета-тестирование.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

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По его словам, у этой версии появятся возможности, о которых давно просили украинцы.

"На этой неделе в бету, а если тестирование пройдет штатно, то и в релиз выйдет версия приложения, в которой мы сделали то, что нас давно просили. Вы сможете изменять категории в выписке и группировать их с помощью #тегов для более прозрачного учета", – говорит Гороховский.

Также на обнародованной фотографии видно, что украинцам станет доступна возможность по-новому анализировать свои расходы.

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Обновление Monobank

Теперь клиенты Monobank могут купить военные облигации и тем самым помочь экономике страны.

Сделать это можно просто в приложении, покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет и помогаете обеспечить стабильность экономики.

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Но на этом можно еще и немного заработать. 11% годовых в гривне.

Купить можно будет от 1 облигации на срок не менее полугода, а выплаты на 100% гарантированы Министерством финансов Украины.

"Сегодня" также писали, как клиентка Monobank внезапно потеряла все сбережения и рассказали, как получить денежную помощь от государства для вынужденных переселенцев на карточку этого финучреждения.

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