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Приложение Monobank обновилось: что теперь могут купить украинцы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 10:01
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Соучредитель Monobank Гороховский заявил, что теперь для клиентов доступна еще одна услуга в приложении
Еще одну услугу открыли в Monobank
Еще одну услугу открыли в Monobank / Фото: Коллаж: Сегодня, monobank

Во время войны в Украине каждый гражданин может помочь государству через покупку ценных бумаг – военных облигаций. Теперь эта услуга доступна и для клиентов Monobank.

Об обновлении в приложении сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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Что теперь доступно

В обновленном приложении у клиентов Monobank теперь будет возможность приобрести военные облигации.

"Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе. А еще зарабатываете до 11% годовых в гривне", – отметил Гороховский.

Купить можно будет от 1 облигации на срок не менее полугода. Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины.

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Что такое военные облигации

Ранее "Сегодня" объясняли, что это ценные бумаги, выпускаемые государством. Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство одалживает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем.

Где их можно купить, и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Как снять деньги со счета Monobank без комиссии

Ранее мы рассказывали, что сам Monobank не позволяет это сделать, однако способы существуют. Для этого нужно использовать другую банковскую карту. Например:

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  • перевести средства со счета Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. В этом случае комиссия за перевод не взимается;
  • с помощью карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако для такого способа есть ограничение: бесплатно доступны только 3 такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. Затем комиссия составит от 1 до 2% от суммы сделки.

Мы также писали, что НБУ упразднил некоторые ограничения с валютой. Что теперь изменилось для украинцев? Читайте также, как поврежденные гривневые банкноты отдать на исследования и получить возмещение.

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