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Заблокировали деньги без объяснений: как украинка потеряла свои сбережения в Monobank

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 апреля, 14:40
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Проблемы с деньгами могут начатся даже если на банковской карточке есть некоторые средства
Monobank не отдает деньги клиентке
Monobank не отдает деньги клиентке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В сети снова жалуются на работу Monobank, обвиняя финучреждение в том, что оно отбирает у клиентов последние деньги.

Отзыв об этом был оставлен на сайте "Минфин".

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Так, девушка пишет, что является студенткой, а ее родители сейчас находятся в блокадном Мариуполе. На "черной" карточке Monobank у нее были кредитные средства, а на "белую" карточку ей знакомые недавно переслали финансовую помощь.

"Монобанк заблокировал доступ к картам! В тех.поддержке сказали, что решили прекратить сотрудничество и не хотят выводить деньги с белой карты. И чтобы вывести данные средства, мне необходимо погасить долг", – сказано в сообщении девушки.

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В банке пока официально не комментировали сообщение, но отметили, что уже связались со своей клиенткой, чтобы уточнить информацию.

Кредитные каникулы от ПриватБанка

ПриватБанк в условиях военного положения объявил с 1 марта по 1 июня 2022 г. кредитные каникулы своим клиентам. Но погашать задолженности забывать все же не стоит, чтобы банк мог и дальше продолжать свою деятельность.

"Для поддержки наших клиентов в непростое время ПриватБанк с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам, — отметили в ведомстве.

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С 1 апреля банк частично вернул некоторые тарифы, при этом снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, сейчас установлен льготный размер кредитной ставки на уровне 1,7%, что вдвое меньше, чем до войны. Проценты будут начисляться и в мае, но до 1 июня по кредитным каникулам погашение платежа не будет обязательным.

Ранее "Сегодня" рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, и писали, где можно повысить кредитный лимит во время войны.

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