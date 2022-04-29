Застосунок Monobank оновився: що тепер можуть купити українці

Співзасновник Monobank Гороховський заявив, що тепер для клієнтів доступна ще одна послуга у застосунку

Ще одну послугу відкрили у Monobank / Фото: Колаж: Сьогодні, monobank

Під час війни в Україні кожен громадянин може допомогти державі через купівлю цінних паперів – військових облігацій. Тепер ця послуга доступна і для клієнтів Monobank.

Про оновлення у застосунку повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Реклама

Що тепер доступно

У оновленому застосунку в клієнтів Monobank тепер буде можливість придбати військові облігації.

"Купуючи облігацію, ви перераховуєте гроші до бюджету, допомагаєте забезпечити стабільність економіки та наближаєте Україну до перемоги. А ще заробляєте до 11% річних у гривні", – зазначив Гороховський.

Купити можна буде від 1 облігації на строк не менше, ніж пів року. Виплати на 100% гарантовані міністерством фінансів України.

Реклама

Що таке військові облігації

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

Де їх можна купити, і за яких умов, читайте у нашому матеріалі.

Як зняти гроші з рахунку Monobank без комісії

Раніше ми розповідали, що сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську картку. Наприклад:

Реклама

перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;

за допомогою картки Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.

Ми також писали, що НБУ скасував деякі обмеження з валютою. Що тепер змінилося для українців? Читайте також, як пошкоджені гривневі банкноти віддати на дослідження та отримати відшкодування.