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Агресора накрив страшний дефіцит: росіяни масово вдаються до крадіжок

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 12:28
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Складнощі з поставками до РФ призвели до дефіциту певних деталей, а той в свою чергу — до масових крадіжок
Автомобілі росіян масово залишаються без певних деталей
Автомобілі росіян масово залишаються без певних деталей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Перебої з поставками до РФ автомобільних запчастин призвели до суттєвого дефіциту бамперів, скла і фар, через що ціни часом зростали вшестеро щодо рекомендованих рівнів. Це в свою чергу спровокувало масові крадіжки, зокрема і фар.

Фото та відео автомобілів без певних деталей публікують у соцмережах. Останнім часом злочинці активізувалися в Єкатиренбурзі. Там навіть жартують над цією ситуацію, типу: "Чудова ідея для стартапу".

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Також найчастіше випадки крадіжки деталей із машин фіксують у Москві та Московській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, у Татарстані. Високою часткою (від 10% і вище) кримінальних подій у загальній кількості звернень щодо каско відрізняються Саратовська, Рязанська, Калінінградська та Мурманська області.

Фото автомобіля, в якого вкрали фари
Фото автомобіля, в якого вкрали фари / Фото: скріншот

Фото автомобіля, в якого вкрали фари
Фото автомобіля, в якого вкрали фари / Фото: скріншот

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Фото автомобіля, в якого вкрали фари
Фото автомобіля, в якого вкрали фари / Фото: скріншот

Загалом випадків крадіжок деталей та навісного обладнання з автомобілів, за даними Росдержстрах, з початку 2022 року зафіксовано на 47% більше, ніж рік тому. Насамперед крадуть легкознімні елементи — бічні дзеркала, блок-фари, запасні колеса, ковпаки коліс тощо.

З одного боку, така кримінальна діяльність провокує дефіцит запчастин до машин через порушення логістичних ланцюжків у зв'язку з антиросійськими санкціями, з іншого — зростанню крадіжок сприяє зниження доходів населення.

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Крадіжки повʼязані не лише з дефіцитом, але й з вартістю зовнішніх кузовних елементів. Як пише "Комерсант", найбільше, незалежно від марки автомобіля, подорожчали бампери (передній та задній) – на 34% та 32% відповідно. На 32% також подорожчали передні фари, крила – на 31%, передні двері – на 30%, капоти, задні двері і решітки радіатора – на 29%. Найменше подорожчало скло – на 26%.

У Росії виникли проблеми з консервами

Раніше ми розповідали, що санкції за війну проти України призвели до того, що в РФ не вистачає елементів і сировини для виробництва різних товарів. Зокрема, російським компаніям не вистачає жерсті для виробництва консервних банок.

Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%. Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів у середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки 70 рублів (32 грн).

Сама тара подорожчала на 60-70%. Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю.

Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно. Причина ще й у коливаннях рубля відносно долара навесні цього року.

Ми також розповідали, що Росія збирається відновити виробництво "Москвичів", а також писали, як рятується Росія і звідки в неї резерви.

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