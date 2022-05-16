У Росії зменшать вимоги для виробництва авто: постраждає безпека пасажирів

Російські автомобілі залишилися без важливих елементів для безпеки пасажирів

У Росії будуть за новим будувати авто / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії будуть випускати автомобілі без подушок безпеки та антиблокувальної системи гальм. Дозвіл на випуск таких авто діятиме до 1 лютого 2023 року.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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Зазначається, що уряд дозволив російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу – навіть "Євро-0". Також машини можна не комплектувати антиблокувальною системою гальм (ABS), подушками безпеки та динамічною системою стабілізації (ESP).

Крім того, вимоги до краш-тестів автомобілів у Росії теж змінили. Так, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.

Росія більше не випускає легкові автомобілі

Західні санкції заблокували доставку в Росію важливі компелектуючі, які необхідні для будівництва автомобілів. Тому відразу чотири автомобільні підприємства РФ – Haval, Mazda Sollers, УАЗ та "Автотор", зупинили роботу і відправили своїх співробітників на канікули.

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Не працює і один із найвідоміших автозаводів Росії АвтоВАЗ: за планом завод після 20-денного простою мав запрацювати 24 квітня, але не вийшло. Працівникам пообіцяли, що точно вдасться 16 травня.

Раніше ми розповідали, що пропонують росіянам замість роботи на заводі, і писали, які автомобілі більше не можна купити в РФ .