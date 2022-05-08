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Пересядуть на КамАЗи? У Росії зупинилося виробництво легкових авто

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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8 травня, 18:51
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Вперше за 75 років на всіх автомобільних заводах у Росії зупинилося складання легкових машин
Росія залишилася без легкових автомобілів
Росія залишилася без легкових автомобілів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через вторгнення в Україну Росію залишили світові автомобільні бренди , а тепер у країні повністю зупинилося виробництво легкових автомобілів на місцевих заводах

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що травневі "канікули" на найближчі 2-3 тижні почалися відразу на чотирьох автомобільних підприємствах – Haval, Mazda Sollers, УАЗ і "Автотор".

Причини зупинення цих підприємств називаються різні: на одних заводах керівництво визнає нестачу комплектуючих для складання через санкції, на інших – говорить про ремонт та налагодження складального обладнання.

Не відновив роботу і один із найвідоміших автозаводів Росії АвтоВАЗ: за планом завод, після 20-денного простою, мав запрацювати 24 квітня, але не вийшло. Працівникам пообіцяли, що точно вдасться 16 травня.

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Без іномарок на заводі

На початку весни німецький автоконцерн BMW зупинив співпрацю з холдингом у Калінінграді через війну в Україні. На "Автоторі" вже більше двох місяців не збирають автомобілі та не поставляють продукцію на російський ринок.

У зв'язку з санкціями Заходу проти Росії та економічною кризою підприємство не може працювати. З 1 травня частину співробітників відправили на 21 день до оплачуваних відпусток. Загалом на російському концерні працевлаштовано близько 3500 осіб.

Раніше ми писали, як робітникам заводу "Автотор" у Росії запропонували замість роботи садити картоплю, і розповідали, які автомобілі більше не можна купити в РФ.

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