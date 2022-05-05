Садити картоплю, а не збирати машини: холдинг, який зупинив роботу в РФ, знайшов заняття для робітників

Після виходу світових брендів з Росії на місцевих заводах не можуть збирати авто й комплектуючі, виробництво зупинилося

Замість збирати іномарки, робітники заводу працюватимуть на городі, Фото: "Автотор" / Фото: Колаж: Сьогодні

На заводі "Автотор", де раніше збирали авто відомих іноземних брендів, відчувається економічна криза. Калінінградський холдинг називає це "непростим економічним становищем".

Як повідомили на сайті російської компанії "Автотор", акціонери та керівництво вирішило надати соціальну підтримку працівників і роздати бажаючим по 10 соток (1000 кв. м) землі для облаштування городів.

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Працівникам заводу в РФ роздали по 10 соток землі, Фото: "Автотор"

Із цією метою холдинг виділив дві ділянки землі площею 300 гектарів у районі сіл Холмогорівка і Любліне. Шляхом жеребкування городи розділили між 168 працівниками заводу, ще частину земель роздадуть в другій половині травня.

Нові власники вже побували на своїх городах. Ділянки готові до посівних робіт – земля зорана і перекопана.

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"Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на "Автоторі" організували продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", – заявили в компанії.

Жодних іномарок на заводі

На початку березня німецький автоконцерн BMW зупинив співпрацю з холдингом в Калінінграді через війну в Україні. На "Автоторі" вже два місяці не складають машин та не поставляють продукцію на російський ринок.

Автоконцерн почав випускати іномарки ще 1997 року. Це був перший завод, де налагодили складання авто закордонних брендів, зокрема BMW, Kia та Hyundai. Відтоді з конвеєра зійшло понад 2,5 млн автомобілів.

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У зв’язку з санкціями Заходу проти Росії та економічною кризою підприємство не може працювати. Із 1 травня частину співробітників відправили на 21 день в оплачувані відпустки. Загалом на російському концерні працевлаштовано майже 3500 осіб.

Компанії виходять з РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ до України з агресором припинили співпрацю десятки світових гігантів у різних сферах. Серед інших із російського ринку вийшов німецький Daimler Truck AG, який займався виготовленням вантажівок і комплектуючих у Росії.

Про зупинку виробництва та продажу на території Росії оголосила шведська компанія Volvo. Повністю вийшли з ринку:

Chevrolet;

Cadillac;

Ford;

Jaguar;

Mercedes;

Porsche;

Renault;

Scania;

Volkswagen та багато інших брендів.

У травні про продаж своїх активів замислився австрійський Raiffeisen Bank International (RBI). Банк входить до десятки найприбутковіших фінустанов у Росії, але нещодавно отримав пропозицію від бізнесу, над якою міркує. Керівництво банку від початку війни в України думає над виходом з російського ринку.

Водночас у ЄС презентували шостий пакет санкцій проти агресора. Цього разу країни Європи планують завдати удару по нафтовому сектору і великих банках РФ, зокрема від SWIFT мають намір відключити Сбербанк. Російські ж аналітики фіксують суттєве скорочення обсягів переробки нафти щомісяця. Ринків збуту стає все менше, а сховища заповнюються – такими темпами нафтопереробка в країні може зупинитися взагалі.