Агрессора накрыл страшный дефицит: россияне массово прибегают к воровству

Сложности с поставками в РФ привели к дефициту определенных деталей, а тот в свою очередь — к массовым кражам

Автомобили россиян массово остаются без определенных деталей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Перебои с поставками в РФ автомобильных запчастей привели к существенному дефициту бамперов, стекла и фар, из-за чего цены порой росли в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Это в свою очередь спровоцировало массовые кражи, в том числе фар.

Фото и видео автомобилей без определенных деталей публикуют в соцсетях. В последнее время преступники активизировались в Екатиренбурге. Там даже шутят над этой ситуацией: "Великолепная идея для стартапа".

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Также наиболее часто случаи кражи деталей из машин фиксируют в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Татарстане. Также высокой долей (от 10% и выше) криминальных событий в общем числе обращений по каско отличаются Саратовская, Рязанская, Калининградская и Мурманская области.

Фото автомобиля, у которого украли фары / Фото: скриншот

Фото автомобиля, у которого украли фары / Фото: скриншот

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Фото автомобиля, у которого украли фары / Фото: скриншот

В целом, случаев краж деталей и навесного оборудования из автомобилей, по данным Росгосстраха, с начала 2022 года зафиксировано на 47% больше, чем год назад. В первую очередь воруют легкосъемные элементы — боковые зеркала, блок-фары, запасные колеса, колпаки колес и т.д.

С одной стороны, такая уголовная деятельность провоцирует дефицит запчастей к машинам из-за нарушения логистических цепочек в связи с антироссийскими санкциями, с другой — росту краж способствует снижение доходов населения.

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Воровство связано не только с дефицитом, но и со стоимостью внешних кузовных элементов. Как пишет "Коммерсант", больше всего, независимо от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) – на 34% и 32% соответственно. На 32% также подорожали передние фары, крылья – на 31%, передние двери – на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора – на 29%. Меньше всего подорожали стекла – на 26%.

В России возникли проблемы с консервами

Ранее мы говорили, что санкции за войну против Украины привели к тому, что в РФ не хватает элементов и сырья для производства разных товаров. В частности, российским компаниям не хватает жести для производства консервных банок.

Цены на самые дешевые консервы уже подскочили на 28%. Теперь в супермаркетах РФ банка шпротов в среднем стоит 120 рублей (примерно 55 грн), а кильки – 70 рублей (32 грн).

Сама тара подорожала на 60–70%. Обычно заводы в РФ покупали банки и жесть для них в Европе, Японии и Китае. Но теперь из-за санкций поставки есть только из Китая.

Также проблемы возникли из-за нарушения логистических путей. Россияне пытаются найти новых поставщиков, однако сделать это очень сложно. Причина еще и в скачках рубля по отношению к доллару весной этого года.

Мы также рассказывали, что Россия собирается возобновить производство "Москвичей", а также писали, как спасается Россия и откуда у нее резервы.