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Путин испугался последствий? Как Россия спасается от дефолта и откуда у нее резервы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 мая, 12:35
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Рассказываем, грозил ли России дефолт даже после оплаты внешних долгов в рублях
Россию ждет дефолт
Россию ждет дефолт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия все равно находится на грани технического дефолта, хотя Кремль рассчитался со своими внешними кредиторами рублями в апреле.

О причинах пишет издание CNBC.

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Сначала Министерство финансов России попыталось заплатить в рублях, используя долларовые резервы, но Минфин США заблокировал эту попытку. Крупные рейтинговые агентства заявили, что это стало бы первым дефолтом по внешнему долгу страны.

В то же время MSCI Research сообщила, что "вероятность дефолта, подразумеваемая рынком кредитно-дефолтных свопов, по-прежнему исключительно высока в течение одного и пяти лет".

"Вероятность дефолта, что предусматривается рынком кредитно-дефолтных свопов (CDS), по-прежнему была исключительно высокой в ​​течение одного и пяти лет", – рассказали управляющий директор MSCI Энди Спаркс и вице-президент Габор Алмаси.

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Отмечается, что РФ воспользовалась освобождением от санкций США, которое позволяет производить выплаты по облигациям по государственному долгу России из источников, уполномоченных Казначейством на индивидуальной основе.

Когда случится крах

Дефолта РФ западные эксперты ожидали сразу после вторжения агрессора в Украину. Тогда из страны вышли масштабные игроки, а активы банков, компаний и олигархов заморозили.

Серьезный урон экономика РФ получила после заморозки валютных резервов Центробанка РФ. Это изолировало страну от мировой финансовой системы.

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Ранее мы рассказывали, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят санкции.

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