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Аферисти спустошують картки, а банк вимагає відсотки: ПриватБанк звинуватили у шахрайстві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 09:35
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Клієнтка у якої вкрали всі гроші з рахунку та кредитки звинуватила співробітників ПриватБанку у співпраці з шахраями
У клієнтки ПриватБанку вкрали усі заощадження
У клієнтки ПриватБанку вкрали усі заощадження / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку розповіла, як шахраї зняли усі кошти з її рахунку та навіть дібрались до кредитного ліміту, хоча даних картки жінка нікому не повідомляла.

Про це жертва аферистів написала відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За словами жінки, в неї склалося враження, що працівники ПриватБанку самостійно "зливають" дані клієнтів шахраям. Але найбільше колишню клієнтку банку обурює те, що незважаючи на досудове розслідування, яке проводять правоохоронці, банк продовжує нараховувати відсотки.

"Не дивлячись на те, що йде досудове розслідування, банк продовжує нараховувати %. Питання до банку: "Шановні, а мої особисті кошти хто поверне?", – йдеться у відгуку.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники ПриватБанку відреагували на заяву жінки і відповіли, що не володіють такою інформацією і звернулися у особисті повідомлення, зоб розрадити ситуацію.

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"Дані картки треті особи могли отримати з необережності, або більш витонченими методами. Спробуйте згадати, чи не було у когось доступу до вашої картки. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – відповів ПриватБанк.

Шахраї атакують

ПриватБанк не вперше попереджає клієнтів не передавати банківські дані третім особам та дбати про їх безпеку.

Наприкінці листопада ПриватБанк викрив чергову схему шахраїв та попередив про неї українців. У повідомлення фінустанова зазначила, що аферисти намагаються отримати дані карток за допомогою фейкових СМС.

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Людям на різні месенджери почали приходити повідомлення про нібито нарахування кількох тисяч гривень за вакцинацію від коронавірусу. Для отримання грошей користувачів просили перейти на посиланням та ввести дані картки.

"Сьогодні" раніше писали, що злочинці створили фейковий сайт ПриватБанку через який намагаються вкрасти кошти, а також розповідали, що ПриватБанк створив нову зручну послугу для заробітчан.

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