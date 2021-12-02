Клиентка ПриватБанка лишилась денег после звонка сотрудника банка – что произошло

ПриватБанк обвинили в мошенничестве, однако сотрудники объяснили почему клиентка потеряла все деньги

Клиентка ПриватБанка потеряла все деньги за пару минут / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка обвинила финучреждение в том, что оно якобы обманывает своих клиентов и из-за этого мошенники сняли с ее карты 13 тысяч гривен.

Об этом женщина оставила отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По словам жертвы, она получила звонок из ПриватБанка с просьбой подтвердить транзакцию. Женщина перевод средств не подтвердила, однако с ее карты они все равно исчезли.

Позвонив на горячую линию ПриватБанка женщине сообщили, что звонка от банка не было, а это был звонок от мошенников. Однако когда клиентка пришла разбираться в отделение, оказалось, что звонок все же поступил из банка.

"Однако против моего согласия они перевели средства на счет воров. Моя жалоба о транзакции без моего согласия была отклонена. По просьбе предоставить доказательства того, что я ее подтверждала, был только ответ "Вы ее подтверждали", – говорится в отзыве.

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Женщина также отметила, что написала заявление в правоохранительные органы, а на следующий день, когда была создана новая карта, ей пришло еще одно сообщение в подтверждение транзакции, хотя данные этого счета еще никто не знал.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники банка объяснили, что для оплаты чего-либо в интернете кроме ввода одноразового пароля 3D Secure, нужно ввести и данные своей карты, принадлежащие ее владельцу.

Видеть код 3D Secure может только тот, у кого находится финансовый номер телефона, к которому привязан счет.

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Поэтому в случае с этой жалобой банк достаточно ограничен в своих возможностях.

"Обжалование платежей производится по правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке. В некоторых случаях, списания не могут быть обжалованы как мошеннические, например, если был введен одноразовый пароль 3D Secure для подтверждения оплаты, как и было в вашем случае,"- написали сотрудники ПриватБанка.

По словам представителей ПриватБанка, звонки были совершены, чтобы получить от клиентки подтверждение входа или восстановление доступа к личному кабинету Приват24. Женщине также посоветовали изменить пароль к своему мобильному приложению.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что ПриватБанк разоблачил очередную схему мошенников и предупредил украинцев о ее опасности.

Мы также писали, что аферисты создали фейковые сайты разных банков и воруют через них деньги украинцев.