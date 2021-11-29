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Клиенты ПриватБанка получают кредиты без своего ведома – как это объясняют в банке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 09:55
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ПриватБанк поднимает кредитные лимиты без ведома клиентов и те неосознанно пользуются деньгами банка
ПриватБанк увеличивает кредитные лимиты без согласия клиентов
ПриватБанк увеличивает кредитные лимиты без согласия клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиенты ПриватБанка пожаловались, что банк без предупреждения и вопроса повышает им кредитный лимит на карте.

Об этом украинцы оставили отзывы на сайте "Минфин".

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Проблема состоит в том, что не зная о существовании такого кредитного лимита, люди, который расплачивались карточкой, автоматически залезли банку в долги.

"Дело в том, что я не видела, что этот лимит есть. И в общем банку я должна теперь 1200 грн. Какого черта?", – пишет пользовательница, которой без ее ведома подняли кредитный лимит.

Еще один мужчина, с похожей ситуацией, написал, что никак не может снизить лимит, поднятый без его согласия до 5 тысяч грн.

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Он несколько раз звонил на горячую линию, и пытался снизить лимит в приложении, а потом ему прислали один из абзацев договора, где говорится, что банк сам решает, кому повышать кредитный лимит, а кому снижать.

"И вообще не могу понять как можно даже без уведомления менять кредитный лимит, а потом внаглую возвращать его до 5000 грн, хотя я ясно уже много раз давал понять что не хочу вообще брать любые кредиты!", – пишет мужчина.

Что ответил ПриватБанк?

В комментариях под отзывом сотрудники банка написали, что размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого клиента, а также подчеркнули, что когда этими деньгами не пользуются, они не несут дополнительных трат.

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"Банк установил вам предел как надежного клиента. Это благодарность за наши услуги. Его можно убрать в любой момент в Приват24, или обратившись в нашу поддержку, однако, согласитесь, в жизни бывают разные обстоятельства, когда неплохо иметь финансовый запас, который есть не просит", – написали сотрудники ПриватБанка.

ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников

Сотрудники ПриватБанка предупредили о новой схеме аферистов, которые маскируются под государственную программу и с помощью фишинга, крадут персональные данные украинцев.

Людям стали приходить странные смс, где предлагали выплату в несколько тысяч гривен за прохождение вакцинации от коронавируса и прилагалась ссылка.

Перейдя по этой ссылке, доверчивые клиенты вводили свои данные, в том числе номер банковской карты. В ПриватБанке предупредили не вводить свои данные на подозрительных сайтах и напомнили, что их сотрудники никогда не пытаются узнать у вас пароль.

"Сегодня" также писали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка, через который крадут деньги со счетов и рассказывали, что банк будет блокировать счета некоторых клиентов.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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