Всего сутки чтоб вывести деньги: почему ПриватБанк внезапно заблокировал счет клиентки

ПриватБанк блокирует некоторые счета клиентов без предупреждения и причин, а также отказывает в обслуживании.
Об этом сообщила возмущена клиентка ПриватБанка на специализированном сайте Минфин.
По ее словам, банк отказал ей в обслуживании без уведомлений, писем или звонков, а с ее кредитной карты просто исчезли деньги. Тогда женщина позвонила по телефону на горячую линию поддержки и узнала, что ей отказано в обслуживании.
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"Оставила заявку и на горячей линии, и в отделении. Через два дня перезвонил сотрудник Василий и в грубой, агрессивной форме предупредил, что если к вечеру я не заберу деньги со счетов, их просто заблокирует", – говорится в отзыве.
По мнению клиентки, ПриватБанк, таким образом, нарушает условия договора. Проблема для женщины заключается и в том, что она имела в этом финучреждении счет физического лица предпринимателя и потеряла доступ ко всем средствам и банковским операциям.
Ответившие в ПриватБанке
Сотрудники банка ответили в комментариях под отзывом и отметили, что профильные специалисты провели подробную проверку и выяснили, что "банк имеет основания для прекращения дальнейшего сотрудничества" .
В ПриватБанке также отметили, что обслуживание этой клиентки остановлено и в дальнейшем будет невозможно.
ПриватБанк разоблачил фейковый сайт мошенников
В сети появился фейковый сайт, дизайн которого очень похож на настоящий сайт ПриватБанка, но является мошеннической подделкой.
Ненастоящая ссылка ведет на страницу "входа в личный кабинет Приват24" и когда человек вводит данные, с его счета списывают средства.
В ПриватБанке предупредили, что нельзя открывать непроверенные ссылки и, тем более, вводить там свои личные данные, а также напомнили, что настоящие сотрудники банка никогда не просят сообщить пароль.
Ранее "Сегодня" рассказывали про новую схему обмана с фейковыми выплатами за вакцинацию от коронавируса.
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