Клієнтка ПриватБанку втратила гроші після дзвінка співробітника банку – що сталося

ПриватБанк звинуватили в шахрайстві, проте співробітники пояснили, чому клієнтка втратила всі гроші

Клієнтка ПриватБанку втратила всі гроші за кілька хвилин / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку звинуватила фінустанову в тому, що вона ніби-то обманює своїх клієнтів і через це шахраї зняли з її картки 13 тисяч гривень.

Про це жінка залишила відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За словами жертви, вона отримала дзвінок із ПриватБанку із проханням підтвердити транзакцію. Жінка переказ коштів не підтвердила, однак з її картки вони все одно зникли.

Зателефонувавши на гарячу лінію ПриватБанку жінці повідомили, що дзвінка від банку не було, а це був дзвінок від шахраїв. Однак коли клієнтка прийшла розбиратись до відділення виявилось, що дзвінок все ж таки надійшов з банку.

"Проте проти моєї згоди, вони перевели кошти на рахунок крадіїв. Моя скарга, щодо транзакції без моєї згоди, була відхилена. На прохання надати докази того, що я її підтверджувала, була лише відповідь "Ви її підтверджували", – йдеться у відгуку.

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Жінка також зазначила, що написала заяву до правоохоронних органів, а наступного дня, коли було створено нову картку, їй прийшло ще одне повідомлення на підтвердження транзакції, хоча дані цього рахунку ще ніхто не знав.

Що відповіли у Приватбанку?

Співробітники банку пояснили, що для оплати чогось в інтернеті крім введення одноразового паролю 3D Secure, потрібно ввести і дані своєї картки, які належать її власнику.

Бачити код 3D Secure може лише той, у кого знаходиться фінансовий номер телефону до якого прив’язано рахунок.

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Тож у випадку із цією скаргою, банк досить обмежений у своїх можливостях

"Оскарження платежів проводиться за правилами міжнародної платіжної системи, котрі діють для всіх гравців на ринку. В деяких випадках, списання не можуть бути оскаржені, як шахрайські, наприклад, якщо було введено одноразовий пароль 3D Secure для підтвердження оплати, як і було у вашому випадку,"- написали співробітники ПриватБанку.

За словами представників ПриватБанку, дзвінки були здійснені, щоб отримати від клієнтки підтвердження входу чи відновлення доступу до особистого кабінету Приват24. Жінці також порадили змінити пароль до свого мобільного застосунку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ПриватБанк викрив чергову схему шахраїв та попередив українців про її небезпеку.

Ми також писали, що аферисти створили фейкові сайти різних банків та крадуть через них гроші українців.