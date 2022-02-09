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500 грн за бустерну дозу вакцини: коли почнуть виплачувати гроші

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 13:31
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В уряді озвучили дату виплат за бустерну вакцинацію проти коронавірусу
Українці отримають ще 500 грн за вакцинацію
Українці отримають ще 500 грн за вакцинацію / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України у середу, 9 ферваля, розширив програму "єПідтримка". Зокрема, уряд погодив виплату 500 грн українцям за бустерну вакцинацію від COVID-19

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду .

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Планується, що виплата грошей почнеться з 14 березня. Також українці від 60 років та громадяни з інвалідністю І та ІІ групи вже з лютого зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки і оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив українцям витрачати "ковідні гроші" впродовж дев'яти місяців, а не чотирьох, як було раніше.

Як українці витрачають гроші за вакцинацію

У Міністерстві цифрової трансформації дізналися, що українці бюджетні гроші найчастіше витрачали на такі товари та послуги:

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  • книжки – 613,5 млн. грн;
  • кіно – 468 млн грн;
  • подорожі (квитки на потяги) – 209,2 млн грн.

Усього ж вакциновані мешканці країни вже витратили 1,7 млрд гривень (Дані за січень 2022 року).

Пенсіонерам по смартфону за вакцинацію

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що кожному вакцинованому українцю, старшому за 60 років, країна подарує смартфон із пільговим інтернетом . Так держава хоче осучаснити пенсіонерів, більшість із яких не вміє користуватися сучасними гаджетами та інтернетом.

Очікується, що ініціатива глави держави обійдеться бюджету майже 20 млрд гривень, а смартфони з'являться у 8,5 млн українців.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, як українці відреагували на заяву Володимира Зеленського про смартфони для пенсіонерів та писали, звідки насправді візьмуть кошти на президентську програму .

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