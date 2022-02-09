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500 грн за бустерную дозу вакцины: когда начнут выплачивать деньги

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 13:31
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В правительстве озвучили дату выплат за бустерную вакцинацию против коронавируса
Украинцы получат еще по 500 грн за вакцинацию
Украинцы получат еще по 500 грн за вакцинацию / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров Украины в среду, 9 ферваля, расширил программу "єПідтримка". В частности, правительство согласовало выплату 500 грн украинцам за бустерную вакцинацию от COVID-19.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Планируется, что выплата денег начнется с 14 марта. Также украинцы от 60 лет и граждане с инвалидностью I и II группы уже с февраля смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, Кабинет министров разрешил украинцам тратить "ковидные деньги" на протяжении девяти месяцев, а не четырех, как было раньше.

Как украинцы тратят деньги за вакцинацию

В Министерства цифровой трансформации узнали, что украинцы бюджетные деньги чаще всего тратили на такие товары и услуги:

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  • книжки – 613,5 млн грн;
  • кино – 468 млн грн;
  • путешествия (билеты на поезда) – 209,2 млн грн.

Всего же вакцинированные жители страны уже потратили 1,7 млрд гривен (данные за январь 2022 года).

Пенсионеру по смартфону за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский пообещал, что каждому вакцинированному украинцу старше 60 лет страна подарит смартфон со льготным интернетом. Так государство хочет осовременить пенсионеров, большинство из которых не умеет пользоваться современными гаджетами и интернетом.

Ожидается, что инициатива главы государства обойдется бюджету в почти 20 млрд гривен, а смартфоны появятся у 8,5 млн украинцев.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцы отреагировали на заявление Владимира Зеленского о смартфонах для пенсионеров и писали, откуда на самом деле возьмут средства на президентскую программу.

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