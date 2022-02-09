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Миллиарды на смартфоны для пенсионеров: где возьмут деньги и будут ли им все так рады

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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9 февраля, 07:55
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Пожилых людей решили приобщить к цифровому миру при помощи "ковидной" тысячи
Пенсионерам пообещали бесплатные смартфоны
Пенсионерам пообещали бесплатные смартфоны / Фото: Getty Images, УНИАН, president.gov.ua, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать всем вакцинированным людям старше 60 лет по смартфону и организовать для них льготный интернет-тариф.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирался, откуда такая щедрость государства и есть ли в бюджете на это деньги.

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Смартфон в каждый дом!

Президент Владимир Зеленский сделал новое громкое заявление. Если раньше он говорил о "государстве в смартфоне", то теперь решил приобщить к нему побольше потенциальных избирателей. Выступая на Diia Summit, глава государства заявил, что "в ближайшее время все граждане Украины в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф".

Главным условием получения нового гаджета станет наличие вакцинации от ковида. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запись пенсионеров на получение смартфонов начнется в апреле.

То есть главная идея, лежащая в основе такого "аттракциона невиданной щедрости", – это помочь пенсионерам зарегистрироваться на портале "Дія" и получить выплату за вакцинацию.

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Правда, оппозиция тут же увидела в такой щедрости власти подготовку к выборам и попытку подкупа будущих избирателей за бюджетный счет. Ведь выглядит все действительно не совсем логично: вместо того, чтобы выплатить 1000 грн за вакцинацию, государство будет тратить куда более существенные суммы на закупку смартфонов.

Где взять деньги

Пока нет никакой конкретики о том, какие телефоны собираются закупать для пенсионеров, какие тарифы на мобильный интернет для них будут установлены и кто будет заниматься обучением пожилых людей азам цифровой грамотности. Но мы решили прикинуть, во сколько может обойтись такая акция государству.

Сейчас бюджетные смартфоны с поддержкой функции бесконтактной оплаты NFC в интернет-магазинах стоят от 3000 грн. Даже если государство закупит для пенсионеров подобные модели с оптовой скидкой, то каждый телефон обойдется минимум в 2-2,5 тыс. грн.

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Также сложно оценить количество пенсионеров, которые сделают вакцинацию и придут за телефоном. Но предположим, минимум половина всех вакцинированных граждан старше 60 лет захотят получить смартфон. То есть речь идет как минимум о 6 млн человек, хотя чиновники говорят, что их количество может составить 8,5 млн. Несложно посчитать, что расходы бюджета при таких оценках составят от 12 до 20 млрд грн.

"Если говорить о суммах в 12 или даже 20 миллиардов гривен, то найти такие деньги будет несложно,– говорит экономист Даниил Монин. – В этом году, по моим текущим оценкам, перевыполнение бюджета по итогам года составит 150-200 млрд грн. Поэтому, если такие действия власти оценивать как стимул для пенсионеров по переходу к "цифровому государству" и в том числе для дальнейшего введения электронного голосования, то считаю подобную программу нормальным шагом".

В свою очередь некоторые эксперты критикуют целевое назначение таких трат, указывая, что сейчас у страны есть куда более важные задачи.

"Например, закупка энергоресурсов на следующий отопительный сезон, – говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. – Нам нужно увеличивать финансирование армии".

Он напоминает о демографическом кризисе в стране, который усугубляется миграционной политикой, о том, что нам нужна реформа образования, что пенсионная система доживает последние годы, а экономику ждут серьезные проблемы из-за роста ставок в США, что может привести к оттоку спекулятивного капитала из Украины на фоне сырьевой и зарплатной инфляции.

Гайдай считает, что все это требует дополнительного финансирования государства, но вместо этого деньги потратят на смартфоны для пенсионеров.

Будет ли эффект

Насколько будет эффективной такая программа государства, пока сказать трудно. Ответа на вопросы, кто будет учить пенсионеров пользоваться смартфонами и что делать тем пожилым людям, которые не имеют цифровой подписи и счетов в банках, предоставляющих необходимую для регистрации в "Дії" услугу BankID, пока так и нет. Эксперты говорят, что если бы стояла задача раздать пенсионерам по 1000 грн за вакцинацию, то для этого есть куда более простые решения.

"Власть вместо того, чтобы раздать пенсионерам банковские карты с этой тысячей гривен, решила раздать смартфоны", – говорит экономист Алексей Кущ.

Он считает, что озвученная идея повышения цифровой грамотности вполне логична, но все упирается в исполнение.

"Не так страшно, что в этот механизм на десятки миллиардов гривен заложат коррупционную составляющую, а также проведут подготовку к введению электронного голосования, хуже то, что озвученная цель – продвижение цифровых услуг населению в возрасте – достигнута в итоге не будет. Ведь если во взаимоотношениях гражданина и государства с одной стороны будет самое современное ведомство по предоставлению цифровых услуг, а с другой стороны – пенсионер, который с трудом освоил кнопочный телефон, то где-то между ними обязательно произойдет обрыв связи", – отмечает Алексей Кущ.

По словам эксперта, государство сейчас не создает стимулов, чтобы пожилые люди сами стремились осваивать смартфоны и интернет.

"Старики получат смартфоны, попросят детей зарегистрировать их в "Дії", а потом подарят эти смартфоны внукам, продадут их по дешевке или просто положат на полочку, – продолжает Алексей Кущ. – Когда человеку удобнее пользоваться кнопочным телефоном, то стимулировать его пользоваться смартфоном можно только в том случае, если он сам увидит в этом выгоды. Я бы на месте государства вводил механизмы предоставления скидок на лекарства в аптеках или на определенные категории продуктов в супермаркетах при использовании специальных программ для пенсионеров в смартфоне. То есть делал бы постоянное использование смартфона выгодным для людей в возрасте".

По словам эксперта, для пожилых людей можно было бы организовать специальные курсы цифровой грамотности – такие программы несли бы еще и социальную функцию.

"Кроме того, не лишним было бы организовать услугу под условным названием "Семейный смартфон", – продолжает Алексей Кущ. – Чтобы дети или внуки тех пенсионеров, которые не хотят или не могут пользоваться смартфоном, могли организовывать для них получение цифровых услуг от своего имени".

Ранее сайт "Сегодня" уже писал, как подать через "Дію" документы на субсидию и какие документы в приложении уже приравняли к бумажным.

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