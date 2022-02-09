Мільярди на смартфони для пенсіонерів: де візьмуть гроші і чи будуть їм такі раді

Літніх людей вирішили долучити до цифрового світу за допомогою "ковидної" тисячі

Пенсіонерам пообіцяли безкоштовні смартфони / Фото: Getty Images, уніан, president.gov.ua, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати всім вакцинованим людям після 60 років по смартфону й організувати для них пільговий інтернет-тариф.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовував, звідки така щедрість держави і чи є в бюджеті на це гроші.

Реклама

Смартфон у кожен дім!

Президент Володимир Зеленський зробив нову гучну заяву. Якщо раніше він говорив про "державу в смартфоні", то тепер вирішив долучити до неї більше потенційних виборців. Виступаючи на Diia Summit, глава держави заявив, що "найближчим часом усі громадяни України віком від 60 років отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон та пільговий тариф".

Головною умовою отримання нового гаджету стане наявність вакцинації від ковіду. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис пенсіонерів на отримання смартфонів розпочнеться у квітні.

Тобто головна ідея, що лежить в основі такого "атракціону небаченої щедрості", – допомогти пенсіонерам зареєструватися на порталі "Дія" і отримати виплату за вакцинацію.

Реклама

Щоправда, опозиція відразу побачила в такій щедрості влади підготовку до виборів та спробу підкупу майбутніх виборців за бюджетний кошт. Адже видається все справді не зовсім логічно: замість того, щоб виплатити 1000 грн за вакцинацію, держава витрачатиме значно більші суми на закупівлю смартфонів.

Де взяти гроші

Поки що немає жодної конкретики про те, які телефони збираються закуповувати для пенсіонерів, які тарифи на мобільний інтернет для них будуть встановлені і хто навчатиме людей поважного віку азам цифрової грамотності. Але ми вирішили прикинути, скільки може обійтися така акція державі.

Наразі бюджетні смартфони з підтримкою функції безконтактної оплати NFC в інтернет-магазинах коштують від 3000 грн. Навіть якщо держава закупить для пенсіонерів подібні моделі з оптовою знижкою, то кожен телефон коштуватиме щонайменше 2-2,5 тис. грн.

Реклама

Також складно оцінити кількість пенсіонерів, які зроблять щеплення та прийдуть по телефон. Але припустімо, що мінімум половина всіх вакцинованих громадян після 60 років захочуть отримати смартфон. Тобто йдеться щонайменше про 6 млн осіб, хоча чиновники кажуть, що їхня кількість може становити 8,5 млн. Неважко порахувати, що витрати бюджету за таких оцінок становитимуть від 12 до 20 млрд грн.

"Якщо говорити про суми в 12 або навіть 20 мільярдів гривень, то знайти такі гроші буде нескладно, – каже економіст Данило Монін. – Цього року, за моїми поточними оцінками, перевиконання бюджету за підсумками року становитиме 150-200 млрд грн. Тому якщо такі дії влади оцінювати як стимул для пенсіонерів з переходу до "цифрової держави" і, зокрема, для подальшого запровадження електронного голосування, то вважаю подібну програму нормальним кроком".

Зі свого боку деякі експерти критикують цільове призначення таких витрат, вказуючи, що тепер у країни є значно важливіші завдання.

"Наприклад, закупівля енергоресурсів на наступний опалювальний сезон, – каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. – Нам потрібно збільшувати фінансування армії".

Він нагадує про демографічну кризу в країні, яка посилюється міграційною політикою, про те, що нам потрібна реформа освіти, що пенсійна система доживає останні роки, а економіку чекають серйозні проблеми через зростання ставок у США, що може призвести до відпливу спекулятивного капіталу з України на тлі сировинної та зарплатної інфляції.

Гайдай вважає, що все це потребує додаткового фінансування держави, але натомість гроші витратять на смартфони для пенсіонерів.

Чи буде ефект

Наскільки буде ефективна така програма держави, поки що сказати важко. Відповіді на запитання, хто вчитиме пенсіонерів користуватися смартфонами і що робити тим людям поважного віку, які не мають цифрового підпису та рахунків у банках, що надають необхідну для реєстрації в "Дії" послугу BankID, наразі так і немає. Експерти кажуть, що якби стояло завдання роздати пенсіонерам по 1000 грн за вакцинацію, то для цього є значно простіші рішення.

"Влада замість того, щоб роздати пенсіонерам банківські картки з цією тисячею гривень, вирішила роздати смартфони", – каже економіст Олексій Кущ.

Він вважає, що озвучена ідея підвищення цифрової грамотності цілком логічна, але все впирається у виконання.

"Не так страшно, що в цей механізм на десятки мільярдів гривень закладуть корупційний складник, а також проведуть підготовку до запровадження електронного голосування. Гірше те, що озвучена мета – просування цифрових послуг населенню у віці – досягнуто в результаті не буде. Адже якщо у стосунках громадянина та держави з одного боку буде найсучасніше відомство з надання цифрових послуг, а з іншого боку – пенсіонер, який важко опанував кнопковий телефон, то десь між ними обов'язково відбудеться обрив зв'язку", – зазначає Олексій Кущ.

За словами експерта, держава нині не створює стимулів, щоб люди у віці самі прагнули опановувати смартфони та інтернет.

"Старі отримають смартфони, попросять дітей зареєструвати їх у "Дії", а потім подарують ці смартфони онукам, продадуть їх задешево або просто покладуть на поличку, – продовжує Олексій Кущ. – Коли людині зручніше користуватися кнопковим телефоном, то стимулювати його користуватися смартфоном можна тільки в тому разі, якщо він сам побачить у цьому вигоди. Я б на місці держави вводив механізми надання знижок на ліки в аптеках або на певні категорії продуктів у супермаркетах через використання спеціальних програм для пенсіонерів у смартфоні. Тобто робив би постійне використання смартфона вигідним для людей у віці.

За словами експерта, для таких людей можна було б організувати спеціальні курси цифрової грамотності – такі програми виконували б ще й соціальну функцію.

Крім того, не зайве було б організувати послугу під умовною назвою "Сімейний смартфон", – продовжує Олексій Кущ. – Щоб діти або онуки тих пенсіонерів, які не хочуть або не можуть користуватися смартфоном, могли організовувати отримання цифрових послуг від свого імені".

Раніше сайт "Сьогодні" вже писав, як подати через "Дію" документи на субсидію і які документи у застосунку вже прирівняли до паперових.