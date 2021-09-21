350 тис. грн за три копійки. Українцям за шалені гроші продають радянські монети

Ціни відрізняються навіть на монети однакового номіналу

Попитом у нумізматів користуються рідкісні монети / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на аукціоні нумізмати продають радянські монети за кілька тисяч доларів. Виявилося, що самі звичайні. в минулому монети, дуже цінні.

На аукціоні Violity представлені монети різного номіналу і цінності. Наприклад, за 50 копійок просять 1 долар, а за 3 копійки – більше 13 тис. доларів.

Що продають на аукціоні

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Ціни відрізняються навіть на монети однакового номіналу. Наприклад, За 3 копійки 1952 року просять 1600 доларів (42,6 тис. грн), а за 3 копійки 1937 року – 13 390 доларів (357 тис. грн).

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

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Також на аукціоні представлено срібну монету номіналом 1 рубль 1922 року. За неї власник просить 2678 доларів або 71,5 тис доларів.

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10 копійок з срібла 1929 року коштуватимуть 1272 долара (34 тис. грн), а 10 рублів 1991 року – 255 доларів (6800 грн).

/ Фото: скриншот

/ Фото: скріншот

Продають нумізмати і колекції. Наприклад, за колекцію монет 1921 – 1991 рр просять 1955 дол. (приблизно 51,3 тис грн). У неї входять 19 монет різного номіналу. Автор пише, що збирав їх майже 20 років.

/ Фото: скріншот

За набір з семи ювілейних монет із зображенням вождя комунізму Володимира Леніна просять трохи менше – майже 2 тис. доларів або 51,3 тис гривень.

/ Фото: скріншот

Відзначимо, що попитом у нумізматів користуються або рідкісні монети (виготовлені з помилками), або ті, які через свій рік випуску і невелику серію збереглися в невеликій кількості.

Пам'ятні монети в Україні

З нагоди річниці Дня Незалежності України Національний банк ввів в обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота і спібла. Монети із серії "Відродження української державності" з'явилися з 17 серпня.

В обіг ввели такі пам'ятні монети:

номіналом 1 гривня зі срібла, тиражем 15 000 штук;

номіналом 10 гривень зі срібла, тиражем 3 000 штук;

номіналом 50 гривень зі срібла, тиражем 500 штук;

номіналом 250 гривень із золота, тиражем до 400 штук.

Як ми писали раніше, в кінці липня в обіг вийшла пам'ятна монета з конем. Також нещодавно в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами, які вже вийшли з обігу.