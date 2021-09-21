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350 тыс. грн за три копейки. Украинцам за сумасшедшие деньги продают советские монеты

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 сентября, 14:17
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Цены отличаются даже на монеты одинакового номинала
Спросом у нумизматов пользуются редкие монеты
Спросом у нумизматов пользуются редкие монеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на аукционе нумизматы продают советские монеты за несколько тысяч долларов. Оказалось, что самые обычные. в прошлом монеты, оцень ценны.

На аукционе Violity представлены монеты разного номинала и ценности. Например, за 50 копеек просят 1 доллар, а за 3 копейки – больше 13 тыс. долларов.

Что продают на аукционе

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Цены отличаются даже на монеты одинакового номинала. Например, За 3 копейки 1952 года просят 1600 долларов (42,6 тыс. грн), а за 3 копейки 1937 года – 13 390 долларов (357 тыс. грн).

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Также на аукционе представлено серебренная монета номиналом 1 рубль 1922 года. За нее владелец просит 2678 долларов или 71,5 тис долларов.

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10 копеек из серебра 1929 года будут стоить 1272 доллара (34 тис. грн), а 10 рублей 1991 года – 255 долларов (6800 грн).

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Продают нумизматы и коллекции. Например, за коллекцию монет 1921 – 1991 гг просят 1955 долл. (примерно 51 300 гривен). В нее входят 19 монет разного номинала. Автор пишет, что собирал их почти 20 лет.

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За набор из семи юбилейных монет с изображением вождя коммунизма Владимира Ленина просят немного меньше – почти 2 тыс. долларов или 51 300 гривен.

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Отметим, что спросом у нумизматов пользуются либо редкие монеты (изготовленные с ошибками), либо те, которые из-за своего года выпуска и небольшой серии сохранились в небольшом количестве.

Памятные монеты в Украине

По случаю годовщины Дня Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра.Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" появились с 17 августа.

В обращение ввели такие памятные монеты:

  • номиналом 1 гривна из серебра, тиражом 15 000 штук;
  • номиналом 10 гривен из серебра, тиражом 3 000 штук;
  • номиналом 50 гривен из серебра, тиражом 500 штук;
  • номиналом 250 гривен из золота, тиражом до 400 штук.

Как мы писали ранее, в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.

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