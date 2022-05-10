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2000 грн нарахували не всім переселенцям – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 12:05
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У Мінсоцполітики розповіли, що виділили вже п'ять траншів для допомоги переселенцям
У Мінсоцполітики закликали переселенців зачекати ще трохи
У Мінсоцполітики закликали переселенців зачекати ще трохи / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Більшість переселенців, які оформляли виплату допомоги на проживання (2 тис. грн і 3000 тис. грн для дітей і осіб з інвалідністю) через "Дію" або ЦНАПи вже отримали свої гроші за березень та квітень, але деяким вони так і не прийшли.

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що робити таким людям і чому їм досі не надійшли кошти.

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За словами голови відомства Марини Лазебної, виплати за березень і квітень фінансували п’ятьма траншами і зараз триває виплата останнього з них.

Тим, хто досі не отримав гроші за березень і квітень, переживати не варто, допомогу виплатять всім, запевнила міністр, просто потрібно ще почекати.

Чому досі не прийшли гроші?

Справа в тому, що досі не опрацювали всі заяви, а деякі з них ще навіть не надійшли з регіонів.

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"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей.", – сказала Лазебна.

"Дія" запускає нову послугу

Тепер для українських підприємців на порталі стала доступна функція внесення змін до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП.

Раніше для цього потрібно було обов’язково звертатись до ЦНАП або нотаріуса і коштувала послуга 250 грн.

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Онлайн її ціна становить 190 грн, а заявка розглядається протягом однієї доби.

"Сьогодні" раніше писали, як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переселенців і розповідали, які ВПО можуть отримати 33 тисячі гривень.

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