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"Дія" запускає нову послугу – кому можна забути про походи до ЦНАПу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 10:59
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Українці можуть уникнути кілометрових черг і отримати популярну послугу онлайн
ФОП більше не потрібно ходити до ЦНАПу
ФОП більше не потрібно ходити до ЦНАПу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

На порталі "Дія" запустили ще одну послугу для підприємців. Тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він наголосив, що раніше для цього потрібно було звертатися до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі та ще й заплатити за подання заявки 250 гривень.

Який вигляд має послуга?

На порталі оформлення послуги займає декілька хвилин, а розглядається електронна заявка протягом доби. Послуга залишилась платною, але на порталі коштує 190 грн замість 250.

Змінити дані про свій ФОП можна за цим посиланням.

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Компенсація через "Дію"

Через портал роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування переселенців у розмірі 6,5 тис. грн.

Компенсацію можна отримати одразу за два місяці і головною умовою є наявність довідки переселенця у людини, яку ви взяли на роботу.

Зауважте, що оформити компенсацію можна через п'ять днів після працевлаштування переселенця і розгляд поданої заявки відбуватиметься автоматично.

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Як правильно подати заявку, щоб отримати на картку 13 тис. грн, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, які переселенці можуть отримати 33 тисячі гривень, і розповідали, як оформити виплати для ВПО на картку Ощадбанку.

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