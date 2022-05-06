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Українці знову можуть отримати 6,5 тис. грн через "Дію" – кому виплатять гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 09:53
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Українцям доступний ще один вид допомоги, який можна оформити за декілька кліків
У "Дії" можна оформити компенсацію за працевлаштування ВПО
У "Дії" можна оформити компенсацію за працевлаштування ВПО / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Роботодавці в Україні можуть оформити виплату 6,5 тис. грн від держави через портал "Дія". Гроші надають за працевлаштування кожного переселенця.

Про це повідомляє прес-служба "Дії".

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Зазначається, що компенсацію можна отримати одразу за два місяці і головною умовою є наявність довідки переселенця у людини, яку ви взяли на роботу.

І видана ця довідка має бути після 24 лютого 2022 року, а працевлаштування обов’язково має бути офіційним.

Роботодавець може оформити компенсацію через 5 днів після працевлаштування переселенця.

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Як отримати виплату?

Щоб оформити все через "Дію" вам необхідно:

  • авторизуватись на порталі;
  • перейти в меню "Послуги", вибрати пункт "Підприємництво" і натиснути – "Компенсація за працевлаштування ВПО";
  • вибрати опцію "Подати заявку";
  • перевірити дані та обрати потрібний період компенсації;
  • вказати дані про ВПО;
  • ввести рахунок для отримання коштів;
  • перевірити заявку та підписати за допомогою КЕП.

Після цього усе відбуватиметься автоматично і після розгляду вашої заявки гроші, у розмірі 13 тис. грн, надійдуть на вказану картку.

"Дія" запустила комплексну послугу

Українці, які були вимушені переїхати до інших областей через війну можуть оформити через застосунок статус внутрішньо переміщеної особи.

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Він дозволить громадянам отримати виплати від держави для себе і своїх дітей. Вони становлять 2000 грн на місяць для дорослих і 3000 грн для неповнолітніх та людей з інвалідністю.

Гроші надходитимуть на картку "єПідтримка". Їх можна буде зняти з рахунку або витратити на онлайн-покупки чи розрахуватися в магазині.

"Сьогодні" раніше писали, які переселенці можуть отримати 33 тисячі гривень і розповідали, як оформити виплати для ВПО на картку Ощадбанку.

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