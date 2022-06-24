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100 грн за кілограм скасовується? Що буде з цінами на гречку восени

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 14:12
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Розповідаємо, чого чекати від цін на гречку після збору нового врожаю
Зміну цін на крупу прогнозують аграрії
Зміну цін на крупу прогнозують аграрії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Аграрії прогнозують, що ціни на гречку зменшаться після збирання врожаю. Вже до листопада оптова ціна тонни гречки може впасти із нинішніх 40 тисяч гривень до приблизно 25 тисяч гривень. Фактично найближчим часом ціна крупи знизиться майже вдвічі – з 90 грн до 45 грн за кг.

Про це розповів "Телеграфу" голова Міжнародної асоціації виробників та переробників гречки Микола Малієнко.

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Так, за його словами, після різкого падіння посівів гречки зі 100 тисяч гектарів до 67 тисяч та зростання цін на неї у 2021 році, аграрії нарощують площі під цю культуру.

"Наприклад, за моїми підрахунками цього року під неї було виділено приблизно 120-130 тисяч гектарів, за середньої врожайності в 1 тонну з гектара, що є цілком реальним, ми можемо отримати 120-130 тисяч тонн гречки восени, чого цілком достатньо для внутрішніх потреб країни", — розповів Микола Малієнко.

Такі передумови допоможуть зменшити роздрібну ціну гречаної крупи в магазинах у листопаді приблизно до 45-50 грн за кілограм.

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Скільки коштує крупа зараз?

Згідно з даними Мінфіну, вартість гречки з початку війни зросла на 39,42 грн (з 50,48 грн у лютому до 89,90 грн у червні). Фактично щомісяця крупа била свої ж рекорди. Лише за червень її вартість зросла на 17,37 грн (з 72,53 грн у травні до 89,90 грн у червні).

Як пояснив Малієнко, зростання цін обумовлено агресією Росії проти України, а також частково, її експортом за кордон. Але все ж таки основна причина змін цін на крупу – її наявність.

Раніше ми розповідали, що найбільше подорожчало в травні, а на які продукти ціни, навпаки, зменшились.

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Також ми писали, скільки доведеться платити за молочку в Україні.

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