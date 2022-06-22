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Гречка бʼє нові рекорди: скільки коштує крупа в Metro, Novus та ЕКО маркеті

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 17:23
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на гречку та чи чекати нових рекордів
Вартість гречки продовжує бити рекорди
Вартість гречки продовжує бити рекорди / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні різко підскочили ціни на крупи, однією з найчутливіших виявилась саме гречка. Буквально за останній місяць її вартість зросла майже на 20 грн.

"Сьогодні" розповість вам про динаміку цін на крупу та у яких супермаркетах вона найдешевша.

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Так, згідно з даними Мінфіну, вартість гречки з початку війни зросла на 39,42 грн (з 50,48 грн у лютому до 89,90 грн у червні).

Фактично щомісяця крупа била свої ж рекорди. Лише за червень її вартість зросла на 17,37 грн (з 72,53 грн у травні до 89,90 грн у червні). Головна причина цього – війна в Україні, яка спричинила величезний ажіотаж та зростання попиту на крупу. Запаси почали танути на очах, а ціни різко підвищуватись.

Як наслідок – деякі мережі супермаркетів встановили ліміти на затребувані серед населення продукти, аби встигати поповнювати свої запаси. Якщо ж гречка зʼявляється за акційною ціною, то її розкуповують, як гарячі пиріжки.

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Наразі ж, за даними інтернет-магазинів деяких мереж, вартість крупи становить:

  • у супермаркеті Varus: 89,90 грн за кілограм та 63,90 грн за 400 гр;
  • у Metro – від 89,90 грн до 95,90 грн, залежить від виробника (однак на доставку мережа не працює зараз);
  • в Еко маркеті – 84,90 грн та 69,90 грн за 400 гр або 79,90 грн за 500 гр, залежить від виробника;
  • в Ашані – 107,30 грн за кг;
  • в Novus – 77,99 грн за 800 гр, 44,99 грн за 450 гр.

Новий урожай змінить ситуацію

В майбутньому ціна на гречку зміниться у бік її здешевшання. Адже українські фермери вже засіяли 90% усіх площ, які були минулого року. Вже скоро збиратимуть новий урожай, і тоді запаси збільшаться, а ціна впаде.

"Крім того, обсяги посіву гречки можуть бути ще збільшені, оскільки гречка це культура, яку можна сіяти ще в червні, після збору врожаю зернових культур. Відповідно, пропозиція гречки наступного року може ще збільшитися", – сказала аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин в коментарі РБК-Україна.

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Раніше ми розповідали, що найбільше подорожчало в травні, а на які продукти ціни, навпаки, зменшились.

Також ми писали, скільки доведеться платити за молочку в Україні.

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