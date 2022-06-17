10 грн за кілограм черешні: як окупанти грабують українських фермерів

При цьому у фермерів, які можуть вільно продавати черешню, вартість коливається від 50 до 80 грн

Мелітопольська черешня — це географічно захищена марка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти відбирають у фермерів Херсонської та Запорізької областей мелітопольську черешню або ж скуповують її фактично за безцінь по 10 грн за кг. Раніше ці області забезпечували половину промислового виробництва ягоди в Україні.

Про це розповіла старша аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин у Fаcеbook.

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За її словами, після цього ягоду вивозять до Криму.