10 грн за килограмм черешни: как оккупанты грабят украинских фермеров

При этом у фермеров, которые могут свободно продавать черешню стоимость колеблется от 50 до 80 грн

Мелитопольская черешня – это географически защищенная марка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты отбирают у фермеров Херсонской и Запорожской областей мелитопольскую черешню или скупают ее фактически за бесценок по 10 грн за кг. Ранее эти области обеспечивали половину промышленного производства ягоды в Украине.

Об этом рассказала старший аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в Fаcеbook.

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По ее словам, после этого ягоду вывозят в Крым.