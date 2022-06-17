10 грн за килограмм черешни: как оккупанты грабят украинских фермеров

При этом у фермеров, которые могут свободно продавать черешню стоимость колеблется от 50 до 80 грн
Мелитопольская черешня – это географически защищенная марка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российские
оккупанты отбирают у фермеров Херсонской и Запорожской областей мелитопольскую черешню или скупают ее фактически за бесценок по 10 грн за кг. Ранее эти области обеспечивали половину промышленного производства ягоды в Украине.
Об этом
рассказала старший аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в Fаcеbook.
По ее словам, после этого ягоду вывозят в Крым.
"Сельхозпроизводители с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей не могут свободно продавать овощи, ягоды и фрукты. Весь урожай российские захватчики отбирают или скупают за бесценок и увозят в Крым", – написала она.
Наряду с этим, оптовая цена на черешню у других фермеров в среднем составляет
50 грн за килограмм, отдельные сорта – 80 грн. Напомним, два крупнейших предприятия по выращиванию черешни в регионе – "Мелитопольская черешня" и "Опытное хозяйство Мелитопольское" – захватили оккупанты. Мелитопольская черешня географически защищена
Еще в 2019 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень украинских продуктов, которые могут быть зарегистрированы как географические обозначения.
Как
сообщил проект "Географические обозначения в Украине" на своей странице в Facebook, в него вошли: вино – защищенное название происхождения "Шабский"; вино – защищенное название происхождения "Ялпуг"; сыр – защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брындзя"; арбуз – защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"; черешня – защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"; мед – защищенное географическое указание "Карпатский мед"; вино – защищенное географическое указание "Закарпатье"; вино – защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский". Напомним, что географическая марка — это знак, наносимый на продукт и удостоверяющий его высокое качество, долгую традицию производства и особую связь с территорией, где его изготавливают. Получение марки географического указания преследует цель не только защиту продукта, но и продвижение его на зарубежных рынках.
Раньше мы писали, что
Россию накроет волна дефицита продуктов, а также рассказывали, что российская дочерняя компания Google фактически инициировала свое банкротство в РФ.