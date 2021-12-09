"Золоте дно": як українці реагують на заборону пластикових пакетів з 10 грудня

У соцмережі українці активно обговорюють негативні та позитивні сторони Закону. Та що думають про це продавці на стихійних ринках?

Українці обурені рішенням влади / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 10 грудня в Україні одноразові пластикові пакети стануть платними. Їх продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень. Проте більшість людей, як і очікувалося, незадоволена таким рішенням.

"Сьогодні" поцікавились думкою пересічних українців, яку вони висловили на Facebook, щодо цього питання.

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Під постами чи то експертних думок, чи то публікацій ЗМІ користувачі соцмережі висловлювали своє бачення негативних чи позитивних моментів Закону:

"Так цукерки по одній зважувати і на касу, і на кожній ціну клеїти, нехай на касі складають. Я згодна, екологія — це важливо, але звідки ви взяли такі ціни на пакети? Невже мішечок чи авоська не мають ваги?", — пише Евгенія.

Евгенія Чернишова

"У нас в магазині екококети. Я завжди ними користуюсь. Сподіваюся, вони не підпадуть під заборону. А продукти давно ношу у шоппері. Пакети великі практично не купую", — ділиться Олена.

Єлена Олена

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"З пакетів менше шкоди, ніж від тарілок, стаканчиків та пластикових упаковок для харчових продуктів, побутової хімії та для особистої гігієни. Тож не з того почали...", — висловила свою думку Світлана.

Світлана Величенко

"Та нічого не допоможе нашій екології! Тільки наживатися тепер будуть виробники різних торб (пр. мається на увазі екоторбинок). Від чого прийшли туди і пішли. Навіщо цим нагнітати? Сортування сміття! … папір окремо, пакетики окремо, пляшки, скляні окремо, пластикові також. Цілий склад у квартирі. А потім йдемо на смітник: стоять різні баки....і приїжджає машина та вантажить це все окремо затарене в одну машину!..", — пише Світлана.

Світлана Валентинівна

"Якщо ухвалюєте таке рішення, то повинна бути альтернативна заміна в якості і ціні. Спочатку треба було розробити адекватну заміну, а потім вводити заборону, — висловилась Тамара.

Тамара Кіраль

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"Заставте людей сортувати сміття! А не здирайте останні копійки з пенсіонерів і просторобочих людей, які тепер плюс 2, 3 грн. за кожен пакет будуть платити. А як хочете платно, то зробіть як в Німеччині: в супермаркеті в наявності лише екопакети. Ціна — 1 євроцент за 1 пакет! Нехай 1 копійка буде в Україні! Тобто мінімум, який доступний для кожного покупця…" , — пропонує такий варіант Оксана.

Оксана Нестеренко

У соцмережах коментарі дійсно неоднозначні: хтось за, хтось проти, а хтось дотримується нейтралітету. Найчастіше трапляється думка саме про запровадження дешевої альтернативи, щоб перехід до екологічно чистих матеріалів був безболісним як для покупців, так і для продавців.

А як же продавці на ринку?

"Сьогодні" не обмежився лише коментарями з Facebook, а й поцікавився думкою продавців на ринках (які зазвичай і є власниками "лавки").

З п’яти опитаних продавців на ринку про заборону розповсюдження пластику знали лише двоє, і то, як самі зазначають, "в інтернеті прочитали". Решта троє і не знають, яким чином будуть вирішувати це питання. І геть усі продали нам один апельсин, за проханням, у поліетиленовому пакеті. І ні слова не обмовились.

Продавчиня з Волині Валентина каже, що за новинами не слідкує, весь день в роботі: спочатку на базарі, а потім вдома. Вона переконана, що фрукти та овочі запаковувати у щось потрібно. Не знає, екологічно це чи неекологічно, проте зручно.

"Людина до мене прийде купити гілочку винограду, наприклад, а покласти нема куди. То що? Мені тепер так покупців втрачати? Тут заробіток і так невеликий! Добре, раз вона заплатить, може, другий, а на третій розвернеться і піде. Не завжди з собою тягати ці ваші модні екосумки, люди інколи забуваються і важливі речі", — розповіла про свої враження, як саме себе називає, "базарниця" Валентина.

Вона поділилася цікавим спостереженням: в них на ринку над дорогою стоять таблички про заборону торгувати. Але бабці сидять і продають, і ніхто їх не штрафує, і ніхто за цим не слідкує.

"Так правильно! Ти ж бабусь штрафувати не будеш? Так і з цими пакетами буде. Там "зверху" придумали це, а нам гроші втрачай. З усіх боків утискають, скоро самостійно малому бізнесу дихати не дадуть", — говорить Валентина.

Дійсно, за словами президента ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олега Тітамира, перевірятимуть здебільшого великі мережі, а от дрібних підприємців, а тим паче стихійні ринки нечасто. Адже у Держпродспоживслужби на це не буде ні часу, ні грошей, ні фахівців.

Скільки коштують альтернативи пластику?

Купуючи екологічну заміну пластиковим пакетам, українці можуть навіть заощадити.

Наприклад, екоторбинка — чудова заміна поліетиленовим пакетам. Її виробляють з натуральних або синтетичних матеріалів із використанням відходів виробництва або вторинного сировинного матеріалу. Вони зручні та практичні, а головне (якщо правильно використовувати) – довговічні.

Вартість екосумки коливається від 9 до 200 грн. Все залежить від матеріалу, бренду, дизайну тощо. Придбати її можна у більшості супермаркетів або ж замовити в інтернеті.

Авоська — це не тільки екологічна альтернатива пакетам, а й модний тренд. На ринку є великий вибір різнокольорових, капронових або бавовняних, довгих чи маленьких. Ціна авоськи середніх розмірів чорного кольору, яка витримує до 9 кг, становитиме 60-100 грн. Звісно, є і дорожчі.

Паперові пакети, пакети з крафт-паперу (як альтернатива пластиковим) людина може придбати навіть на касі. Коштує він 10-12 грн. Нині є паперові пакети, розраховані на велику вагу, і в цьому вони анітрохи не гірші за поліетиленові пакети. Зрозуміло, вартість такого пакета буде виправдана тільки тоді, коли він використовується багаторазово.

Тканинні мішечки підійдуть для сипких продуктів (борошно, крупи, цукор). Вони набагато міцніші й надійніші, ніж поліетиленові пакети, строк їхньої служби значно довший. Вартіть їх починається від 63 грн. за одиницю. Ціна залежить від матеріалу (здебільшого льон) та набором ви будете купувати чи окремо.

Нагадаємо, штрафи за розповсюдження пластикових пакетів на безплатній основі становитимуть до 8500 грн. за перше порушення.

Раніше "Сьогодні" писали, чому цей Закон більшість експертів називає "мертвим", та як діяти, аби вдихнути у нього життя.