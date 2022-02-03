Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в "Дії" – відповідь Мінцифри

Мстислав Банік розповів, чи буде додано в застосунок таку можливість і коли

Коли чекати на паперові паспорти в "Дії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У застосунок державних послуг "Дія" не будуть додані паперові паспорти старого зразку.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у інтерв’ю "Вікнам".

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Так він відповів на запитання журналіста про те, чи розглядається можливість додавання до застосунку документів старого зразку.

За словами Баніка, це неможливо через те, що такі документи не будуть достатньо захищеними. Для того, щоб усе було гаразд паспорт має знаходитись у сучасному реєстрі, а дані про старі паспорти знаходяться у звичайних картотеках.

"І це не найбезпечніше джерело зараз. Простіше все-таки переходити на ID-картку, тому що вона є безпечнішою", – сказав Банік.

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Він також нагадав, що цифрові паспорти у додатку "Дія" мають повну юридичну силу з 23 серпня 2021 року.

Як працює оновлений "Дія.Підпис"

У січні голова Мінцифри Михайло Федоров представив оновлену функцію "Дія. Підпис". Тепер, щоб підписати будь-які цифрові документи не потрібно крутити головою.

Достатньо достатньо просто кліпнути, щоб особу було підтверджено. Таким чином можна підписати будь-які PDF-документи, наприклад, контракти, заяви на відпустку, договори оренди.

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"Сьогодні" також писали, які документи в "Дії" можна подати за кілька кліків і розповідали, як застосунок змінить алгоритм повернення товарів.