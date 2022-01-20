"Дія" запустила новую функцию: как теперь работает возврат товаров в Украине

Нововведения касаются двух известных сетей гипермаркетов

Вернуть товар в магазины отныне станет проще / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь сети гипермаркетов Эпицентр и Новая линия предварительно приобретенный товар принимают обратно без бумажного паспорта.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Дія".

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Раньше для того, чтобы вернуть приобретенный товар, покупателям нужно было иметь при себе бумажный документ, теперь можно предоставить его цифровые копии.

"Процесс возврата в Эпицентре и Новой Линии становится проще и быстрее. Раньше покупатель должен обязательно предоставить бумажный паспорт, чтобы вернуть приобретенный товар. Это создавало неудобства и отнимало время у клиентов сети" , — сообщают в "Дії".

Для этого достаточно только:

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открыть приложение;

нажать на документ;

дать кассиру просканировать штрихкод;

подтвердить передачу данных.

Новая услуга "Дії"

В "Дії" отныне приходят уведомления о проверки кредитной истории и новых кредитах. Услуга заработала в начале января 2022 года, а направлена она на то, чтобы противодействовать мошенникам, берущим кредиты на чужое имя.

Работает услуга очень просто, установлена она в приложении по умолчанию. Если вы или кто-то другой на ваше имя пытается взять кредит — на смартфон придет уведомление. Также пользователь будет уведомлен, если какое-то финучреждение проверяет его кредитную историю.

Если вы уверены, что не оформляете кредит, можете сразу среагировать и связаться с нужным учреждением.

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Напомним, что после масштабной хакерской атаки на сайты министерств и онлайн портал "Дія" больше всего украинцев волнует, произошла ли утечка данных из программы. Это подробно разъяснили в Минцифре.

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации представило обновленную услугу "Дія.Підпис". Теперь для идентификации личности не нужно крутить головой.