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Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в "Дії" – ответ Минцифры

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 19:13
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Мстислав Баник рассказал, будет ли добавлена в приложение такая возможность и когда
Когда ждать бумажные паспорта в "Дії"
Когда ждать бумажные паспорта в "Дії" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В приложение государственных услуг "Дія" не будут добавлены бумажные паспорта старого образца.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью "Вікнам".

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Так он ответил на вопрос журналиста о том, рассматривается ли возможность добавления в приложение документов старого образца.

По словам Баника, это невозможно из-за того, что такие документы не будут достаточно защищенными. Для того чтобы все было хорошо, паспорт должен находиться в современном реестре, а данные о старых паспортах находятся в обычных картотеках.

"И это не самый безопасный источник сейчас. Проще все-таки переходить на ID-карту, потому что она безопаснее", – сказал Баник.

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Он также напомнил, что цифровые паспорта в приложении "Дія" имеют полную юридическую силу с 23 августа 2021 года.

Как работает обновленный "Дія. Підпис"

В январе глава Минцифры Михаил Федоров представил обновленную функцию "Дія. Підпис". Теперь, чтобы подписать какие-либо цифровые документы не нужно крутить головой.

Достаточно достаточно просто моргнуть, чтобы личность была была подтверждена. Таким образом, можно подписать любые PDF-документы, например, контракты, заявления на отпуск, договоры аренды.

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"Сегодня" также писали, какие документы в "Дії" можно подать за несколько кликов и рассказывали, как приложение изменит алгоритм возврата товаров.

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