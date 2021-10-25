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Змусять платити більше? В Україні будуть по-новому нараховувати штрафи

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 12:07
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Міністр соціальної політики розповіла про нову систему розрахунку штрафів для українців
Прив'язки до прожиткового мінімуму більше не буде - як будуть нараховувати штрафи
Прив'язки до прожиткового мінімуму більше не буде - як будуть нараховувати штрафи / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство соціальної політики буде по новому нараховувати штрафи для українців.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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За словами міністра, відомство хоче зробити так, аби штрафи не були прив’язані до прожиткового мінімуму.

"Вирішили залишити цю прив'язку по формуванню основних нарахувань, визначених Конституцією: тільки пенсія, тільки мінімальна зарплата. І прожитковий мінімум для людини повинен бути реальним і не може бути навіть як розмір в бюджеті. Сума повинна бути вище", – каже посадовиця.

Також Лазебна наголосила, що відповідні законопроекти вже схвалені Кабінетом міністрів і були передані на розгляд до Верховної Ради.

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Міністр зазначає, що усього таких законопроектів чотири. Один з них стосується методології визначення розмірів, другий – відв'язки від прожиткового мінімуму, а інші два базових величин для штрафів і соціальних виплат.

Нові штрафи для водіїв

З 1 жовтня в Україні почали працювати нові обмеження для водіїв вантажного транспорту.

Тепер, за перевантаження фур доведеться заплатити від 8,5 до 51 тис. грн.

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Сума штрафу залежить від розміру перевантаження, а також невиконання вимог інспекторів про зупинку.

Раніше "Сьогодні" писали, що українські підприємці почали отримувати дивні повідомлення від Податкової служби про нарахування боргу за період, який ще не пройшов.

А також розповідали, що в Україні можуть конфіскувати вже розмитнені "євробляхи" та навіть відкрити на їх володаря кримінальне провадження.

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