Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Заставят платить больше? В Украине будут по-новому начислять штрафы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 12:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Министр социальной политики рассказала про новую систему расчета штрафов для украинцев
Привязки к прожиточному минимуму больше не будет - как будут начислять штрафы
Привязки к прожиточному минимуму больше не будет - как будут начислять штрафы / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство социальной политики будет по новому начислять штрафы для украинцев.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Реклама

По словам министра, ведомство хочет сделать так, чтобы штрафы не были привязаны к прожиточному минимуму.

"Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше", – говорит чиновница.

Также Лазебная подчеркнула, что соответствующие законопроекты уже приняты Кабинетом министров и были переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

Реклама

Министр отмечает, что всего таких законопроектов четыре. Один из них касается методологии определения размеров, второй – отвязки от прожиточного минимума, а другие два про базовые величины для штрафов и социальных выплат.

Новые штрафы для водителей

С 1 октября в Украине начали работать новые ограничения для водителей грузового транспорта.

Теперь, по перегрузки фур придется заплатить от 8,5 до 51 тыс. грн.

Реклама

Сумма штрафа зависит от размера перегрузки, а также невыполнение требований инспекторов об остановке.

Ранее "Сегодня" писали, что украинские предприниматели начали получать странные сообщения от Налоговой службы о начислении долга за период, который еще не прошел.

А также рассказывали, что в Украине могут конфисковать уже растаможенные "евробляхи" и даже открыть на их обладателя уголовное производство.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Главное про Деньги
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Десять "минималок" за 20 копеек!
Какую монету искать?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять