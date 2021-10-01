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Для водителей ввели новые штрафы: сколько и за что заплатят нарушители

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 11:39
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Weigh-in-Motion работают 24/7 и обрабатывают информацию о нарушениях мгновенно
На автодорогах Украины установлено 48 комплексов Weigh-in-Motion
На автодорогах Украины установлено 48 комплексов Weigh-in-Motion / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 октября за перегрузку дальнобойных фур придется заплатить от 8,5 до 51 тыс грн. В стране вступили в силу законы, внедряющик автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм в движении Weigh-in-Motion

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

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"Пока система проходила тестирование, штрафы не выписывались, а сообщения носили ознакомительный характер. Уже с пятницы, 1 октября, вступают в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере ГВК. Участники рынка перевозок начнут получать реальные штрафы", – говорится йде в сообщении "Укртрансбезопасности".

Сейчас на украинских автодорогах уже установили 48 комплексов Weigh-in-Motion. Они работают 24/7 и обрабатывают информацию мгновенно .

"Это значительно эффективнее инспектора, который физически не в состоянии охватить весь поток грузовиков. Также автоматический ГВК значительно снижает коррупционные риски, ведь компьютер не возьмет взятку чтобы "не заметить" нарушителя", – отмечает и.о. Председателя "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин

Сумма штрафов

  • Уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля и совершения правонарушений в зоне габаритно-весового контроля повлечет наложение штрафа в 51 000 грн.
  • Штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в 51 000 грн будет платить владелец, а не водитель транспортного средства. Такой же штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габарите груза.
  • За превышение габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф возрастет до 1000 рублей (17 000 грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн), более 30% – 3000 рублей (51 000 грн).
  • За невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850-2550 грн).

Большая стройка

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В этом году 82% украинцев заметили улучшение качества и увеличение количества дорог, свидетельствуют результаты опроса от социологической группы "Рейтинг".

Также 41% опрошенных считает, что во время президентства Зеленского построено и отремонтировано больше дорог, чем при правлении любого другого президента.

Зато 33% считают, что такое улучшение – заслуга местных властей.

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20 сентября стало известно, что в Днепропетровской области построят уникальную дорогу-эстакаду через реку Орель.

Ранее мы сообщали, что:

  • в Украине с 16 июня работают WiM-станции – встроенные в дорожное полотно станции, которые определяют перегрузки дальнобойных фур. За первую неделю их работы было выявлено 3849 нарушений.
  • в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.
  • президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Народные депутаты проголосовали за соответствующий законопроект №3743 еще 29 июня 2021.
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