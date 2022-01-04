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Зарплата для деяких вчителів і медиків зросте: скільки вони отримуватимуть 2022 року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 13:23
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Для когось виплати не зміняться, а хтось отримуватиме більше
У 2022 році зарплата зросте у вчителів та медиків
У 2022 році зарплата зросте у вчителів та медиків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні встановили розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти

Відповідне рішення опублікували на Урядовому порталі.

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У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться.

Які підвищення очікувати освітянам 2022 року

На 10% зросте зарплата в:

  • педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
  • педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
  • педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;
  • педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% зросте зарплата в:

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  • педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

На 25% зросте зарплата:

  • у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

На 30% зросте зарплата:

  • у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Доплата за класне керівництво

  1. На 20% більше від окладу отримуватимуть вчителі 1 — 4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти.
  2. На 25% більше від окладу отримуватимуть вчителі 5 — 11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти.
  3. На 20% більше отримуватимуть викладачі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Підвищення зарплати для лікарів

Згідно з проєктом постанови про підвищення оплати праці медпрацівників, опублікованим МОЗ, надбавка за престижність праці медпрацівникам установ, закладів, організацій та підприємств у 2022 році передбачена для:

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  • лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500%;
  • фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою, до 300%.

Розмір цієї надбавки обчислюватимуть, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС (єдиною тарифною сіткою). Проте конкретний розмір доплати установлюватиме керівник відповідної установи, організації та підприємства.

Керівники установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери, які повністю утримуються за рахунок бюджету, повинні забезпечити отримання:

  • лікарем (крім лікарів-інтернів) та професіоналом з вищою немедичною освітою, що допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, нарахованої зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці на рівні не менше 20 000 грн :

  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою на рівні не менше 13 500 грн

Хто в Україні отримує найменшу зарплатню?

Найменше в Україні отримує, згідно з опублікованими вакансіями на порталі grc.ua, адміністративний персонал. Наприкінці 2021 року їхня середня заробітня плата становила трохи більше ніж 10 тисяч гривень, незважаючи на річне збільшення компенсації майже на тисячу гривень.

Також аутсайдерами за розміром заробітної плати є:

  • робітники (11900 грн);
  • люди на початку своєї кар'єри (12161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

Раніше ми повідомляли, що протягом 2021 року зарплати в Україні зростали. Лідерство із середньої заробітної плати та кількості відкритих вакансій традиційно утримує Київ. Однак і на Львівщині деяким фахівцям готові платити до 86 500 грн на місяць.

Також ми писали, яким фахівцям в Україні пропонують високі зарплати, та кого не вистачає на ринку праці.

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