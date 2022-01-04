На порозі світової кризи: як українцям залишитися при грошах та куди краще інвестувати

Американські дослідники вважають, що найкращий вклад — консервативні активи

Найвигіднішим вкладенням є консервативні активи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світ перебуває на порозі кризи. Для того, аби залишитися у виграші, свої гроші варто переводити в консервативні активи.

Так вважає американський інвестор і візіонер Роберт Кійосакі.

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Є кілька загальновідомих активів, у які вкладатися, за словами Кійосакі, наразі найвигідніше.

Золото

Кійосакі вперше купив золото в 1972 році, коли воно торгувалося по 50 доларів за унцію. Сьогодні жовтий метал торгується приблизно за 1800 доларів за унцію. Інвестор продовжує і надалі купувати дорогоцінний метал.

Також золото не може бути надруковане "з повітря", як гроші. Більш того, на його вартість в значній мірі не впливають економічні події по всьому світу.

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Срібло

За словами Кійосакі, срібло навіть перспективніше за золото.

"Воно як і раніше на 50% нижче свого рекордного рівня, і продовжує використовуватися в промисловості. Це промисловий метал", — сказав інвестор.

Срібло широко використовується у виробництві сонячних панелей. Це також важливий компонент в електричних блоках управління багатьох автомобілів. Промисловий попит робить срібло дуже цікавим класом активів для інвесторів.

Біткоїн

Як відомо, криптоінвестування проходить не завжди "гладко". Наприклад, після зростання вище 68 000 доларів 10 листопада біткоїн впав приблизно до 50 000 доларів.

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"Біткойн зростає і падає? Насправді мені все одно, тому що моя точка входу становить 6000 доларів", — сказав Кійосакі.

А в жовтні минулого року інвестор написав у Twitter, що майбутнє криптовалюти "дуже світле".

Картини

"Якщо вам потрібен актив, який мало корелює зі злетами і падіннями фондового або кріптовалютного ринку, ви можете розглянути образотворче мистецтво", — упевнений Кійосакі.

Згідно з діаграмою Citi Global Art Market, за останні 25 років показники сучасного мистецтва перевершили індекс S&P 500 на 174%.

І це стає популярним способом диверсифікації (володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику), тому що це реальний фізичний актив, що мало корелює з фондовим ринком.

"Золота жила" для українців

Для когось коронакриза вдарила по бізнесу та можливостях отримувати ті ж інвестиції, а для хтось навпаки знайшов "золоту жилу". Деякі українські бізнесмени значно збільшили свої доходи.

"Зажили" служби доставки. Адже, багато українців через коронавірус змушені були залишитись вдома. Багато з них намагались без зайвої потреби не виходити з дому, а замовляли їжу із закладів громадського харчування додому.

Служба дезінфекції. Під час пандемії коронавірусу це стало прибутковим. Багато замовлень якраз від компаній, які просять оперативно продезінфікувати приміщення, де COVID-19 виявили у когось із співробітників.

Графічний дизайн. З переваг: висока зарплатня та мобільність, ти можеш працювати з будь-якої точки Землі.

Окрім золота, срібла, криптовалюти та картин, українці можуть інвестувати у нафту та вживані автомобілі.

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