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Зарплата для некоторых учителей и медиков вырастет: сколько они будут получать в 2022 году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 13:23
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Для кого-то выплаты не изменятся, а кто-то будет получать больше
В 2022 году зарплата вырастет в учителей и медиков
В 2022 году зарплата вырастет в учителей и медиков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине установили размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования.

Соответствующее решение опубликовал Кабмин.

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В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. Так что для многих учителей зарплата не изменится.

Какие повышения ожидать педагогам в 2022 году

На 10% вырастет зарплата в:

  • педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
  • педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
  • педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
  • педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.

На 20% вырастет зарплата в:

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  • педагогических работников в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.

На 25% вырастет зарплата:

  • в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах).

На 30% вырастет зарплата:

  • в специализированных домах ребенка, в детских домах.

Доплата за классное руководство

  1. На 20% больше оклада будут получать учителя 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования.
  2. На 25% больше оклада будут получать учителя 5 — 11 (12) классов в заведениях общего среднего образования.
  3. На 20% больше получат преподаватели в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.

Повышение зарплаты для врачей

Согласно проектом постановления о повышении оплаты труда медработников, опубликованным Минздравом, надбавка за престижность труда медработникам учреждений, учреждений, организаций и предприятий в 2022 году предусмотрена для:

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  • врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, до 500%;
  • специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием, до 300%.

Размер этой надбавки будет исчисляться исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по ЕТС (единственной тарифной сеткой).

Руководители учреждений, организаций отраслей бюджетной сферы, полностью удерживаемых за счет бюджета, должны обеспечить получение:

  • врачом (кроме врачей-интернов) и профессионалом с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, начисленной зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда на уровне не менее 20000 грн;

  • специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием на уровне не менее 13 500 грн.

Кто в Украине получает самую маленькую зарплату?

Меньше всего в Украине получает, согласно опубликованным вакансиям на портале grc.ua, административный персонал. В конце 2021 года их среднее заработная плата составила чуть больше 10 тысяч гривен, несмотря на годовое увеличение компенсации почти на тысячу гривен.

Также аутсайдерами по размеру заработной платы являются:

  • рабочие (11900 грн);
  • люди в начале своей карьеры (12161 грн);
  • работники в сфере медицины (13047 грн);
  • сфера туризма и ресторанного бизнеса (13198 грн).

Ранее мы сообщали, что в течение 2021 года зарплаты в Украине росли. Лидерство по средней заработной плате и количеству открытых вакансий традиционно удерживает Киев. Однако и во Львовской области некоторым специалистам готовы платить до 86 500 грн в месяц.

Также мы писали, каким специалистам в Украине предлагают высокие зарплаты, и кого не хватает на рынке труда.

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