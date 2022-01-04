Зарплата для некоторых учителей и медиков вырастет: сколько они будут получать в 2022 году

В Украине установили размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования.
Соответствующее решение опубликовал Кабмин.
В списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. Так что для многих учителей зарплата не изменится.
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Какие повышения ожидать педагогам в 2022 году
На 10% вырастет зарплата в:
- педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
- педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
- педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
- педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.
На 20% вырастет зарплата в:
- педагогических работников в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.
На 25% вырастет зарплата:
- в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах).
На 30% вырастет зарплата:
- в специализированных домах ребенка, в детских домах.
Доплата за классное руководство
- На 20% больше оклада будут получать учителя 1-4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования.
- На 25% больше оклада будут получать учителя 5 — 11 (12) классов в заведениях общего среднего образования.
- На 20% больше получат преподаватели в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования.
Повышение зарплаты для врачей
Согласно проектом постановления о повышении оплаты труда медработников, опубликованным Минздравом, надбавка за престижность труда медработникам учреждений, учреждений, организаций и предприятий в 2022 году предусмотрена для:
- врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, до 500%;
- специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием, до 300%.
Размер этой надбавки будет исчисляться исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по ЕТС (единственной тарифной сеткой).
Руководители учреждений, организаций отраслей бюджетной сферы, полностью удерживаемых за счет бюджета, должны обеспечить получение:
- врачом (кроме врачей-интернов) и профессионалом с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, начисленной зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда на уровне не менее 20000 грн;
специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием на уровне не менее 13 500 грн.
Кто в Украине получает самую маленькую зарплату?
Меньше всего в Украине получает, согласно опубликованным вакансиям на портале grc.ua, административный персонал. В конце 2021 года их среднее заработная плата составила чуть больше 10 тысяч гривен, несмотря на годовое увеличение компенсации почти на тысячу гривен.
Также аутсайдерами по размеру заработной платы являются:
- рабочие (11900 грн);
- люди в начале своей карьеры (12161 грн);
- работники в сфере медицины (13047 грн);
- сфера туризма и ресторанного бизнеса (13198 грн).
Ранее мы сообщали, что в течение 2021 года зарплаты в Украине росли. Лидерство по средней заработной плате и количеству открытых вакансий традиционно удерживает Киев. Однако и во Львовской области некоторым специалистам готовы платить до 86 500 грн в месяц.
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