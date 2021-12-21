Пропонують високі зарплати. Яких спеціалістів не вистачає в Україні

Категорія продажів за кількістю відкритих вакансій другий рік витісняє ІТ-сферу

Найбільш затребувані спеціалісти у сфері продажів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах продажів, ІТ, банківської сфери, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці.

Про це повідомляє "Сьогодні" керівниця експертно-аналітичного центру порталу grc.ua Руслана Березовська.

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Сфера продажів — лідер на ринку

Другий рік поспіль "Продажі" утримують першість, витіснивши IT-сферу на другу позицію. За рік сфера "Продажі" збільшилася на 137% та складає більше чверті (26%) від загальної кількості усіх вакансій на порталі grc.ua.

В цій категорії зібрані як пропозиції роботи у роздрібній торгівлі, так і вакансії для менеджерів з продажу продуктів та послуг кінцевому споживачеві.

"Саме від цих фахівців залежить фінансовий успіх компаній, тому охочих залучити у команду талановитих менеджерів з продажу досить багато. Продавців у роздрібну торгівлю, касирів теж шукають досить активно. Проте через низький рівень заробітної плати охочих отримати таку роботу не надто багато", — говорить Руслана Березовська.

До сфери "Продажі" відносяться також фармацевти, яких в Україні наразі крайній дефіцит. Наприклад, в листопаді кількість відкритих вакансій для цих спеціалістів перевищувала кількість охочих отримати таку роботу на 176%. Влітку цей показник був вищий і складав 216%.

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Попит на ІТ-спеціалістів високий

За 2021 рік кількість нових вакансій для цих фахівців порівняно з 2020 роком збільшилася на 91%. Це пояснюється кількома причинами:

ця галузь відчуває та відчувала й у попередні роки себе впевнено. ІТ-сфера стабільно розвивається, попри складні економічні умови;

пандемія та перехід у віддалений режим роботи цю галузь зачепили найменше. Ще до початку коронакризи багато компаній цієї професійної сфери пропонували своїм співробітникам віддалений формат роботи.

Інші популярні категорії

Досить високі показники приросту відкритих вакансій показують банківська сфера (157%), маркетинг, PR та реклама (68%), а також транспорт та логістика (174%).

Лише у галузі "Спортивні клуби, фітнес, салони краси" порівняно з минулим роком кількість пропозицій роботи зменшилася на 41%. Доволі сильно на це вплинула пандемія коронавірусу.

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Низький попит також на спеціалістів державної служби (-9%). Лише на 9% порівняно з минулим роком збільшилася кількість пропозицій роботи для юристів. На 10% за рік зросла кількість вакансій для вищого менеджменту та на 16% для фахівців у страхуванні.

/ Фото: скриншот

Тренди в роботі у 2022 році

Як розповів засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян, ймовірно, що саме подальша популяризація самозайнятості буде головним трендом на ринку праці в Україні у 2022 році

Експерт вважає, що у всьому іншому ситуація мало чим відрізнятиметься від другої половини поточного року.

"Після зняття карантинних обмежень бажаючі знову отримали можливість вирушити за кордон на заробітки, внаслідок чого починає проявлятися звичний для України дефіцит представників робітничих спеціальностей", – каже Сергій Сароян.

У деяких компаніях зараз спостерігаються спроби утримати найдостойніших працівників, у тому числі шляхом фінансових заохочень. Також роботодавці збільшують набір співробітників.

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