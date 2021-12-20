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Украинцев ждет новый тренд? Кого коснутся изменения в работе в 2022 году

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
20 декабря, 09:26
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Эксперт рассказал "Сегодня", к чему готовиться украинцам в 2022 году и у кого есть все шансы на повышение зарплаты
Рассказываем, что изменится на рынке труда в 2022 году
Рассказываем, что изменится на рынке труда в 2022 году / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Начиная с 2020 года пандемия коронавируса начала оказывать сильное влияние на рынок труда по всему миру. Это видно на примере роста популярности сервисов, где связывают фрилансеров и работодателей.

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, вероятно, что именно дальнейшая популяризация самозанятости будет главным трендом на рынке труда в Украине в 2022 году.

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Эксперт считает, что во всем остальном ситуация мало чем будет отличаться от второй половины текущего года.

"После снятия карантинных ограничений желающие вновь получили возможность отправиться за границу на заработки, вследствие чего начинает проявляться привычный для Украины дефицит представителей рабочих специальностей", – говорит Сергей Сароян.

В некоторых компаниях сейчас наблюдаются попытки удержать самых достойных работников, в том числе путем финансовых поощрений. Также работодатели увеличивают и набор сотрудников.

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Что будет с работой в 2022 году

"Порядка 60% компаний планируют расширятся в 2022 году, а значит люди, которые предпочитали не рисковать и держались за нелюбимую работу в текущем году вполне могут с успехом совершить переход в более привлекательную фирму, да еще и с увеличением зарплаты", – отмечает эксперт.

Число вакансий зимой выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, так что соискатели могут получить сразу несколько офферов на выбор. Турбулентностей на рынке труда и увольнений уже не ожидается.

Зарплаты могут повысить специалистам из наиболее востребованных отраслей, где наблюдается нехватка квалифицированных людей. В первую очередь это сфера IT — зарплаты специалистов могут вырасти на 20-30% в следующем году.

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Как мы писали ранее, средняя заработная плата имеет устойчивую тенденцию роста еще с 2016 года. Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2022 году средняя зарплата вырастет до 15 778 грн.

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