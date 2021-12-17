Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Максимально гнучкі умови праці: кому найлегше знайти роботу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На ринку праці лідирує одна сфера – у ній великий попит на фахівців
Йдеться про тих спеціалістів. які можуть працювати віддалено та з будь-якого куточка світу
Йдеться про тих спеціалістів. які можуть працювати віддалено та з будь-якого куточка світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Пандемія COVID-19 кардинально змінила ринок праці. Чимало українців залишилися без роботи, а хтось навпаки змінив сферу діяльності і зараз добре заробляє.

"Сьогодні" разом із директором з управління персоналом "Медіа Група Україна" Євгеном Бондаренком розбиралися, що відбувається на ринку.

Реклама

"Легше всього знайти у тих сферах, в яких є великий попит на фахівців. Це, звичайно ж, IT-сфера. Це різні програмісти, розробники мобільних додатків та різних платформ. Також ті, хто розробляє різні сайти", – каже експерт.

Більше того, популярні не тільки IT-професії, а й ті, що пов'язані з ними. Наприклад, дизайнери, копірайтери, інтернет-маркетологи та інші.

За словами Бондаренка, йдеться про тих спеціалістів. які можуть працювати віддалено та з будь-якого куточка світу. І попит на такі технічні професії й надалі зростає.

COVID-19 змінив ринок праці

"Український ринок праці та бізнес масово пристосувався до формату віддаленої роботи, чого раніше не можна було сказати про всі бінеси", – сказав Бондаренко.

Раніше такий графік був типовий для представників IT-сфери, а зараз формат віддаленої роботи використовує багато українських підприємств.

Реклама

"На ринку праці змінилися умови, в яких він функціонує. І люди вибирають компанії стабільні, які такі потрясіння, як COVID-19, не можуть потривожити", – пояснив експерт.

Також зріс попит на "білу" зарплатню, адже "гроші в конверті" можна не отримати, коли настає криза. Так у багатьох сталося на початку пандемії.

Середній рівень зарплати по Україні

Середній рівень заробітної плати, за словами президента України, сягає понад 500 доларів, тобто 14 тисяч гривень. Пересічний українець, який заробляє, як кажуть, "на своєму пагорбі", не погоджується з таким твердженням. Багато хто й у вічі не бачив таких грошей.

Хоча президентські слова підтверджує офіційна статистика, фахівці кажуть, що середня зарплата вважається неправильною. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це лише сім мільйонів українців.

Реклама

Але українці стверджують, що і 500 доларів — сума недостатня для життя, адже ціни зростають швидше за зарплату.

Раніше ми повідомляли, що карантин суттєво вдарив по всьому українському бізнесу, особливо постраждали сфера розваг та послуг.

Нагадаємо, "Сьогодні також розбиралися, чому не можна вплутуватися в небезпечний бізнес.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти