Максимально гнучкі умови праці: кому найлегше знайти роботу

На ринку праці лідирує одна сфера – у ній великий попит на фахівців

Йдеться про тих спеціалістів. які можуть працювати віддалено та з будь-якого куточка світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Пандемія COVID-19 кардинально змінила ринок праці. Чимало українців залишилися без роботи, а хтось навпаки змінив сферу діяльності і зараз добре заробляє.

"Сьогодні" разом із директором з управління персоналом "Медіа Група Україна" Євгеном Бондаренком розбиралися, що відбувається на ринку.

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"Легше всього знайти у тих сферах, в яких є великий попит на фахівців. Це, звичайно ж, IT-сфера. Це різні програмісти, розробники мобільних додатків та різних платформ. Також ті, хто розробляє різні сайти", – каже експерт.

Більше того, популярні не тільки IT-професії, а й ті, що пов'язані з ними. Наприклад, дизайнери, копірайтери, інтернет-маркетологи та інші.

За словами Бондаренка, йдеться про тих спеціалістів. які можуть працювати віддалено та з будь-якого куточка світу. І попит на такі технічні професії й надалі зростає.

COVID-19 змінив ринок праці

"Український ринок праці та бізнес масово пристосувався до формату віддаленої роботи, чого раніше не можна було сказати про всі бінеси", – сказав Бондаренко.

Раніше такий графік був типовий для представників IT-сфери, а зараз формат віддаленої роботи використовує багато українських підприємств.

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"На ринку праці змінилися умови, в яких він функціонує. І люди вибирають компанії стабільні, які такі потрясіння, як COVID-19, не можуть потривожити", – пояснив експерт.

Також зріс попит на "білу" зарплатню, адже "гроші в конверті" можна не отримати, коли настає криза. Так у багатьох сталося на початку пандемії.

Середній рівень зарплати по Україні

Середній рівень заробітної плати, за словами президента України, сягає понад 500 доларів, тобто 14 тисяч гривень. Пересічний українець, який заробляє, як кажуть, "на своєму пагорбі", не погоджується з таким твердженням. Багато хто й у вічі не бачив таких грошей.

Хоча президентські слова підтверджує офіційна статистика, фахівці кажуть, що середня зарплата вважається неправильною. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це лише сім мільйонів українців.

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Але українці стверджують, що і 500 доларів — сума недостатня для життя, адже ціни зростають швидше за зарплату.

Раніше ми повідомляли, що карантин суттєво вдарив по всьому українському бізнесу, особливо постраждали сфера розваг та послуг.

Нагадаємо, "Сьогодні також розбиралися, чому не можна вплутуватися в небезпечний бізнес.