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За межею бідності: хто в Україні отримує найменшу зарплатню

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
29 грудня, 13:59
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Зарплати хоч і збільшилися, але зважаючи на показник інфляції, отримувати більше українці не стали
Представники робітничих професій, медики, працівники у сфері туризму та адміністративний персонал заробляють в Україні найменше
Представники робітничих професій, медики, працівники у сфері туризму та адміністративний персонал заробляють в Україні найменше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Середня заробітна плата у відкритих вакансіях у всіх профсферах за рік (порівняно з 2020 роком) збільшилася й становить 17 126 грн. Проте отримувати українці більше не стали, зважаючи на офіційний показник інфляції.

Про це "Сьогодні" розповіла керівниця експертно-аналітичного центру порталу grc.ua Руслана Березовська.

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Так, в середині року:

  • 31% опитаних роботодавців підвищили зарплату всім співробітникам;
  • 21% зарплату підвищили лише тим, хто виконав або перевиконав план/KPI;
  • 21% компаній підвищили зарплату з урахуванням індексації.

За словами президента України Володимира Зеленського, середня заробітна плата в Україні становить понад 500 доларів. Але більшість українців стверджує, що сімʼю за такі кошти не прогодуєш. Парадокс у тому, що не всі отримують навіть таку суму.

Аутсайдери за розміром зарплат

Найменше в Україні отримує, згідно з опублікованими вакансіями на порталі grc.ua, адміністративний персонал. Наприкінці 2021 року їхня середня заробітна плата становить трохи більше 10 тисяч гривень, попри річне збільшення компенсації майже на тисячу гривень.

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Також аутсайдерами за розміром заробітних плат є:

  • робітники (11 900 грн);
  • люди на початку своєї карʼєри (12 161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

/ Фото: скриншот

Найвищі зарплати в Україні

Найвищі зарплати, як і завжди, у фахівців ІТ-сфери, максимальна зарплата яких, за озвученими цифрами, може становити вище 5 тисяч доларів. Середня — 53 980 грн.

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Другими за розміром щомісячної компенсації є представники топ-менеджменту.

"Хочу зазначити, що у пропозиціях роботи високооплачуваним фахівцям роботодавці не поспішають озвучувати розмір заробітної плати. Лише 30% роботодавців зазначають зарплату у вакансіях, особливо, якщо ці цифри надто великі", — говорить Руслана Березовська.

Середньостатистичний топ-менеджер отримує 43 607 грн.

У пʼятірку високооплачуваних професій входять також галузі будівництва та нерухомості. За рік середня заробітна плата у цій сфері зросла на 6 тисяч грн. Замикає п’ятірку лідерів державна служба із середньою заробітною платою 23 138 грн.

/ Фото: скріншот

COVID-19 змінив ринок праці

Український ринок праці та бізнес масово пристосувалися до формату віддаленої роботи, чого раніше не можна було сказати про всі бізнеси.

Раніше такий графік був типовий для представників IT-сфери, а зараз формат віддаленої роботи використовує багато українських підприємств.

"На ринку праці змінилися умови, в яких він функціонує. І люди вибирають компанії стабільні, які такі потрясіння, як COVID-19, не можуть потривожити", – пояснив директор з управління персоналом "Медіа Група Україна" Євгеній Бондаренко.

Також зріс попит на "білу" зарплатню, адже "гроші в конверті" можна не отримати, коли настає криза. Так у багатьох сталося на початку пандемії.

Раніше ми писали, як різдвяні свята та вихідні на роботі бʼють по економіці України.

А також застерігали українців, чому не можна вплутуватися в небезпечний бізнес.

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