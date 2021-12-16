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Бізнес звільняє працівників? Як підприємці скоротили витрати в карантин

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 11:37
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Разом з експертом розбираємось, як стабільні компанії вирішили проблему із оплатою праці своїх співробітників
Як підприємці оптимізували витрати у кризу
Як підприємці оптимізували витрати у кризу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Карантин суттєво вдарив по всьому українському бізнесу, особливо постраждали сфера розваг та послуг. У нових умовах роботодавцям довелося думати, як врятувати свій бізнес і чи потрібно зберігати робочі місця своїх працівників.

Про те, чи вдавалися українські бізнесмени до масових звільнень чи змушували співробітників виходити у неоплачувану відпустку, "Сьогодні" розбиралися з експертом.

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Директор з управління персоналом "Медіа Група Україна" Євген Бондаренко зазначає, що у роботодавців немає єдиної системи оптимізації і тут "хто на що здатний".

Експерт стверджує, що стабільний бізнес не став вдаватися до масових скорочень штату або переведень, а переорієнтував працівників на інші види діяльності.

"Наприклад, ресторану не потрібні офіціанти, які працювали у доковідний час і тепер потрібно, щоб ті люди, які працювали офіціантами, стали кур'єрами та доставляли замовлення", – каже Євген Бондаренко.

За його словами, такі нестандартні рішення зміцнюють відносини між роботодавцем та співробітниками, а також допомагають компанії утриматися на плаву.

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У той же час карантин практично не вплинув на способи оформлення трудових відносин із співробітниками.

"Найпростіший і зрозуміліший підхід до оформлення відносин – це трудовий договір, за законодавством, в штаті компанії", – стверджує експерт.

Що буде далі?

Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців та член Української ради бізнесу Борис Емельдеш стверджує, що нова хвиля коронавірусу вже не вдарить по українській економіці так сильно як перша.

На думку експерта, бізнес вже навчився пристосовуватися та швидко підлаштовуватися під нові правила.

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Проте Борис Емельдеш не погоджується із системою штрафів за обслуговування невакцинованих клієнтів у червоній зоні, яку переклали з людей на підприємців.

"Сьогодні" також розбиралися, чому не можна вплутуватися в небезпечний бізнес і розповідали, чому ліниві співробітники можуть розвалити компанію.

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